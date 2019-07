Celebritățile care au urmărit meciul dintre Simona Halep și Serena Williams în finala de la Wimbledon. Românca, lăudată de Kate Middleton

Numeroase celebrități au urmărit din tribune meciul dintre Simona Halep și Serena Williams, disputat în finala de la Wimbledon 2019. După ce obținut cel de-al doilea titlul de Grand Slam din carieră, românca a stat de vorbă cu Ducesa de Cambridge. În fața unei armate de jurnaliști, prezenți din toate colțurile lumii, Simona Halep a primit laude și felicitări din partea lui Kate Middleton. Mâine, tenismena româncă va ajunge în România cu trofeul de la Wimbledon.

Celebritățile care au urmărit meciul dintre Simona Halep și Serena Williams în finala de la Wimbledon

Simona Halep a învins-o ieri pe jucătoarea americană Serena Williams cu 6-2, 6-2, într-un meci care a durat 55 de minute. Finala Wimbledon 2019 a fost urmărită din tribune de numeroase celebrități. Tribuna oficială de la Wimbledon are cele mai bune locuri de pe stadion şi e rezervată membrilor familei regale britanice, dar şi a invitaţilor speciali. În total, are 74 de locuri, iar cei care sunt invitaţi trebuie să respect un cod vestimentar strict: costum pentru bărbaţi, rochii pentru femei, conform jurnaliștilor de la The Sun.

În imaginile filmate, dar și în pozele realizate în timpul partidei de tenis apar Kate Middleton, Meghan Markle, Pippa, fostul premier britanic Theresa May, alături de soţul ei, Phillip, cântărețul Pharell Williams și prezentatoarea TV Laura Whitmore.

Printre cei care au fost martori la victoria istorică a tenismenei românce au fost mai mulți artiști, dar și actori și actrițe. Actorii Woody Harrelson şi Aidan Turner au venit şi ei, îmbrăcaţi la patru ace, spre deosebire de Pharell Williams, care a ales o vestimentaţie mai lejeră, pantaloni cargo şi un hanorac. Actriţele Catherine Zeta Jones, Jodie Whittaker şi Lily James au avut ținute lejere, dar elegante, iar creatoarea de modă Vera Wang a completat lista vedetelor care au participat la finala feminină Wimbledon 2019.