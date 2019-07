Simona Halep și Serena Williams se vor întâlni în finala Wimbledon 2019, sâmbătă, de la ora 16:00. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Cancan.ro.

Este cea de-a 11-a partidă între cele două mari sportive. Americanca are un avantaj zdrobitor, 9-1, în confruntările directe. Singura victorie a româncei s-a consemnat în urmă cu cinci ani, 6-0, 6-2, la turneul din Singapore.

Simona Halep, locul 7 WTA şi cap de serie numărul 7, s-a calificat pentru prima dată în finala turneului de la Wimbledon, după ce a învins-o, joi, cu scorul de 6-1, 6-3, în 72 de minute, pe jucătoarea ucraineană Elina Svitolina, numărul 8 mondial şi cap de serie numărul 8. (CITEȘTE AICI: WIMBLEDON 2019. LA CE ORA SE JOACA FINALA DINTRE SIMONA HALEP ȘI SERENA WILLIAMS)

Simona Halep va juca a cincea finală de Grand Slam, a treia în acest an şi cea cu numărul 36 din carieră, la simplu. A câştigat un singur Grand Slam, la Roland Garros, anul trecut.

Simona Halep – Serena Williams, în finala Wimbledon 2019. Simona, înainte de a afla adversarul

După meciul pe care l-a câștigat în fața Elinei Svitolina, Simona Halep a declarat, înainte de a afla că o va întâlni pe Serena Williams, în finala Wimbledon 2019: ”E unul dintre cele mai bune meciuri ale mele. Vreau să mă bucur de tenis. Nu a fost chiar atît de ușor cum o arată scorul, dar am luptat din greu ca să câștig acest meci. Am stat bine fizic, am avut o tactică bună. Am mai multă experiență pozitivă pe teren, nu mai renunț. Încerc să fiu cea mai bună, să lupt până la capăt. Nu contează cu cine voi juca în finală, e ultimul meci al turneului”.

În schimb, Serena Williams știa cu cine va juca finala Wimbledon 2019, după ce a învins-o pe Barbora Strycova: ”Consider că elementul cheie în meciurile dintre noi este înfrângerea pe care am suferit-o atunci în fața Simonei. Nu o voi uita niciodată. A jucat incredibil. Îmi amintesc mereu la ce nivel a jucat și știu că poate ajunge acolo din nou. Trebuie să fiu mai bună de atât”.

Simona Halep – Serena Williams, în finala Wimbledon 2019. Victoria magnifică din Singapore

Simona Halep își amintește cu emoție de uriașa victorie, singura, de altfel, în fața Serenei Williams, adversara din finala Wimbledon 2019. Atunci, sportiva noastră s-a impus categoric, 6-0, 6-2, în etapa a doua a Grupei Roşii a Turneului Campioanelor, de la Singapore. Serena Williams nu mai pierduse un set fără să câştige vreun game din mai 2013, de la turneul de la Madrid. A fost al optulea set pierdut cu 6-0 de Williams în carieră. (CITEȘTE ȘI: CÂȚI BANI AR PUTEA ÎNCASA SIMONA HALEP PENTRU CÂȘTIGAREA WIMBLEDON 2019)

“Este cel mai mare meci din viaţa mea. Nu pot să explic acum ce simt, sunt foarte fericită. Vreau doar să mă bucur. A fost visul meu să înving pe una dintre surorile Williams, sunt jucătoare foarte bune şi nu aş fi reuşit să joc în acest mod fără ajutorul spectatorilor, al românilor care au venit aici”, spunea atunci Halep. Avea să piardă finala turneului în fața aceleiași Serena Williams: 3-6, 0-6.

Confruntările directe Simona Halep – Serena Williams, cele două finaliste de la Wimbledon 2019

2011, Wimbledon, turul 2: Serena Williams – Simona Halep 3-6, 6-2, 6-1

2013, Roma, semifinale: Serena Williams – Simona Halep 6-3, 6-0

2013, Cincinnati, sferturi: Serena Williams – Simona Halep 6-0, 6-4

2014, Singapore, grupe: Simona Halep – Serena Williams 6-0, 6-2

2014, Singapore, finala: Serena Williams – Simona Halep 6-3, 6-0

2015, Miami, semifinale: Serena Williams – Simona Halep 6-2, 4-6, 7-5

2015, Cincinnati, finală: Serena Williams – Simona Halep 6-3, 7-6 (5)

2016, Indian Wells, sferturi: Serena Williams – Simona Halep 6-4, 6-3

2016, US Open, sferturi: Serena Williams – Simona Halep 6-2, 4-6, 6-3

2019, Australian Open, optimi: Serena Williams – Simona Halep 6-1, 4-6, 6-4

Simona Halep – Serena Williams, în finala Wimbledon 2019. Sfaturile lui Federer

Elvețianul Roger Federer, locul 3 ATP, i-a dat sfaturi Simonei Halep, înaintea finalei Wimbledon 2019, cu Serena Williams. „Să încerce să câștige, nu? Trebuie să ai o mentalitate de învingător! Nu poți gândi «Sunt în finală. Joc cu Serena și nu am nicio șansă». Dacă faci asta, cu siguranță vei pierde. Trebuie să ai mentalitate de învingător. Să spui că «Merit să fiu aici! Mi-am câștigat locul aici! Joc bine». Nu ajungi în finală cu un joc mediocru! Bine, unii o fac, dar în mod normal, nu se întâmplă asta. (CITEȘTE ȘI: ADEVĂRUL DIN SPATELE FOTOGRAFIEI ÎN CARE SIMONA HALEP APARE ALĂTURI DE GHEORGHE HAGI)

Trebuie să aibă încredere în ea și să se bucure. Bine, asta la final, când câștigi! Simona trebuie să fie concentrată și să nu creadă că e un moment prea mare pentru ea”, a spus Federer.

Simona Halep – Serena Williams, în finala Wimbledon 2019. Traseele celor două sportive

Simona Halep

Turul 1: Aliaksandra Sasnovici (Belarus, 36 WTA) 6-4,7-5

Turul 2: Mihaela Buzărnescu (România, 53 WTA) 6-3, 4-6, 6-2

Turul 3: Victoria Azarenka (Belarus, 40 WTA) ) 6-3, 6-1

Optimi de finală: Cori Gauff (SUA, 313 WTA) ) 6-3, 6-3

Sferturi de finală: Shuai Zhang (China, 50 WTA) 7-6 (4), 6-1

Semifinale: Elina Svitolina (Ucraina, 8 WTA) 6-1, 6-3

Serena Williams

Turul 1: Giulia Gatto-Monticone (Italia, 161 WTA) 6-2, 7-5

Turul 2: Kaja Juvan (Slovenia, 133 WTA ) 2-6, 6-2, 6-4

Turul 3: Julia Goerges (Germania, 17 WTA) 6-3, 6-4

Optimi de finală: Carla Suarez Navarro (Spania, 31 WTA) 6-2, 6-2

Sferturi de finală: Alison Riske (SUA, 55 WTA) 6-4, 4-6, 6-3

Semifinale: Barbora Strycova (Cehia, 54 WTA) 6-1, 6-2