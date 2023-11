Celebru influncer de la noi, săltat de Poliţie! TikToker-ul e acuzat că a înşelat sute de oameni

De la mare vedetă pe TikTok a ajuns în spatele gratiilor! Un celebru influencer de la noi a fost reținut de poliție, după ce a fost acuzat că a înșelat sute de oameni. Tânărul este urmărit de aproape 145 de mii de oameni pe platforma de socializare, iar filmulețe lui au adunat peste 1 milion de aprecieri.

Robert Matache, cunoscut în mediul online sub numele de utilizator Robert MTK, are probleme cu legea. TikToker-ul a fost reținut pentru 24 de ore de către poliție. Mai apoi, a fost eliberat și plasat sub control judiciar. Tânărul a fost ajutat pentru a înșela oamenii de colaboratorii săi. Aceștia au intrat și ei în vizorul procurorilor.

Celebrul influencer săltat de poliție este acuzat de înșelăciune

Rober Matache, împreună cu parteneri lui de afaceri, sunt acuzați că au înșelat mai mulți oameni. Poliția a descoperit 500 de contracte încheiate între influencer și diverse persoane. Totuși, doar 28 de „clienți” au depus plângere la poliție.

TikToker-ul se promova în mediul online ca fiind un antreprenor de succes care poate ajuta oamenii să își deschidă un business. Acesta le-a cerut persoanelor interesate sume cuprinse între 500 și 14.000 de lei pentru a le oferi consultanță în obținerea fondurilor europene.

Tânărul a reușit să ofere credibilitate prin modul în care se afișa pe TikTok. Robert MTK posta filmulețe cu el la volanul mașinilor lux și îmbrăcat în haine scumpe. Astfel că oamenii au decis să plătească sumele de bani cerute pentru a deveni și ei, la rândul lor, antreprenori de succes. Doar că în momentul în care celebrul influencer s-a văzut cu banii virați în cont, s-a făcut nevăzut și nu le-a mai răspuns „clienților” la telefon.

Robert MTK: „Dacă muncești, rămâi sărac”

TikToker-ul se prezenta ca a fi un antreprenor de succes care poate ajuta oamenii să câștige mulți bani. În unul din filmulețe acesta își îndemna urmăritorii să îi scrie un mesaj, iar mai apoi el îi va îndruma să își deschidă o afacere.

„Pun pariu că pot să iau orice puști care e pasionat, care e dispus să facă sacrificiile necesare și să îl transform într-un antreprenor de succes. Ce trebuie să faci? Dă-mi un mesaj: «Robert, vreau să fiu antreprenor». Nu îți trebuie bani, nu îți trebuie nimic. Vreau timpul tău, ambiția ta și o să-ți deschidem un business de la zero. Facem public totul.”, a spus tânărul, pe TikTok.

Robert Matache se folosea de rețelele de socializare și pentru a le da sfaturi oamenilor despre cum pot face bani mulți. Multe mesaje pe care le transmitea erau de-a dreptul surprinzătoare.

„Dacă muncești, rămâi sărac. Oamenii care au bani nu muncesc, ci creează sisteme, care muncesc pentru ei. Dacă tu muncești în business-ul tău, nu la business-ul tău, o să rămâi blocat acolo și să fii angajatul tău toată viața și o să te gândești: «Muncesc 18 ore pe zi și tot nu am bani de țigări»”, a mai spus TikToker-ul în mediul online.

Oamenii legii au descoperit că, într-adevăr, Robert MTK era administratorul unei firme de consultanță, pe care o promova intens în mediul online.