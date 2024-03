Celebrul artist și producător Doni DJ nu mai vrea să cânte în țară. A rupt topurile internaționale cu piesele lui, dar… “România nu mă reprezintă!”

Dony Dj era unul dintre cei mai de succes artiști de la finalul anilor 2000. Bărbatul care făcea furori cu piesele „Temptation”, „Sexy Thing” sau „So Bizzare” a fost votat în 2010 drept cel mai sexy solist în clasamentele adolescenţilor. Bărbatul care lăsa fără cuvinte toată suflarea feminină adolescentină nu a mai apărut în fața camerei. A lăsat faima pentru familie, însă nu a părăsit definitiv lumea muzicii. Dony, pe numele său, Corneliu Constantin Donici, produce muzică pentru alți artiști și susține că muzica din România nu este pe gustul său. În plus, s-a concentrat mai mult pe viața de familie. S-a căsătorit în secret cu partenera lui, Georgiana și în urmă cu trei luni, au devenit părinții unui băiețel.

Ce s-a ales de Dony Dj, artistul care a rupt topurile internaționale

CANCAN.RO: Ce faci? Cum ești? Mă bucur că ne întâlnim pentru că nu ne-am mai văzut de multă vreme și nu ai mai apărut parcă pe nicăieri.

Nu am mai apărut pe sticlă, lucrez în studio foarte mult, sunt implicat în alte proiecte de Dj internaționale. Gusturile în România parcă s-au schimbat, este o muzică puțin mai tristă. Nu este pe placul meu. M-am nișat, am o grămadă de proiecte de Dj, fac mult afrobeat.

CANCAN.RO: Pentru cine produci muzică în momentul de față?

DJ Dony: Elenei Gheorghe i-am făcut ultima piesă în engleză. Am făcut o piesă pentru o lansare internațională recent, România nu mă reprezintă pe mine. Tot ce am făcut noi a fost în engleză, și piesa cu Andra, Bracelona tot în engleză a fost. Scriu muzică în limba română, dar nu este genul meu.

CANCAN.RO: Cum a fost când v-ați lansat voi și vă asculta toată lume? Te-a copleșit succesul de atunci pentru că v-ați trezit dintr-odată extraordinar de cunoscuți și ascultați?

DJ Dony: Nu m-a copleșit succesul de atunci. Spun asta pentru că am lucrat zi de zi timp de șapte ani înainte în studio. Am lucrat la piese pentru trupa Akent, am lucrat și pentru Andre. Atunci când a bubuit popcornul. Noi am fost primii care am dat trendul acesta cu popcorn, apoi au apărut Inna, Alexandra Stan și Edward Maya. Melodiile acelea se ascultă și acum în afară. În România se ascultă pop-ul acesta trist.

(CITEȘTE ȘI: CE TREBUIE, MUSAI, SĂ ȘTIE FEMEILE DIN VIAȚA LUI EMILIAN, CÂȘTIGĂTORUL ”TE CUNOSC DE UNDEVA”: ”N-AM AJUNS CHIAR ACOLO, DAR…”)

De nu agreează muzica românească Dj Dony: „Nu pot să ascult muzică tristă”

CANCAN.RO: Nu-ți place?

DJ Dony: Eu nu pot să ascult muzică tristă, eu sunt o persoană veselă.

CANCAN.RO: Ce părere ai de trapanele? Se ascultă mult trapanelele.

DJ Dony: Trapanele un fel de manea cu vocea de manea și vine trapul care este american. Fiecare face ce vrea.

CANCAN.RO: Am înțeles că ești bine și pe parte personală. Te-ai căsătorit și urmează sau ai devenit deja tătic?

DJ Dony: Am devenit tătic de două luni deja. Este cea mai mare realizare a mea băiețelul meu, în afară de muzica mea care s-a auzit peste tot în lumea asta. Nu cred că a scăpat vreun colțișor. Nu știu când se va mai auzi de România peste hotare cu muzica, este mai greu acum.

Dj Dony a devenit tată în urmă cu trei luni, iar fiul deja pare că-l moștenește

CANCAN.RO: Spune-mi dacă după experiența prin care a trecut tu, ți-ai dori ca fiul tău să devină artist?

DJ Dony: Și dacă vrea să fie doctor, îmi susțin copilul. A pus pentru prima oară astăzi la trei luni mâna pe clape. O să îl ajut cu tot ce trebuie, cu studio, cu clape, cu tot ce are nevoie. Dacă este talentat vreau să ducă treaba asta mai departe.

CANCAN.RO: Dar sport ți-ar plăcea să facă?

DJ Dony: 100%, și fotbalist dacă vrea, îl susțin.

(ACCESEAZĂ ȘI: AȘA SE POARTĂ CELEBRUL TRAPPER CU IUBITA LUI! ADEVĂRATA FAȚĂ A LUI AZTECA! POVESTEA DE DRAGOSTE S-A ”OPRIT” ÎN HERĂSTRĂU ȘI…)

A câștigat pe un concert banii pentru o casă!

CANCAN.RO: Bani să facă!

DJ Dony: Să fie fericit, fericirea contează mai mult decât banii.

CANCAN.RO: Când ai făcut cei mai mulți bani și când ai avut cea mai mare avere?

Dj Doni: Nici nu mai știu pe cât am cântat, a trecut ceva vreme. Erau câteva mii de euro bune. Dar ce să faci cu banii?! Îți iei mașină, îți iei casă, iar le vinzi, iar își iei. Cred că sunt artiști în România care și-au luat casă după un concert, în funcție de cum au avut noroc. Sunt țări din care nu îți scoți bani prea mulți cum ar fi India, Bulgaria. Sunt și țări unde dacă ajungi, bubui, cum ar fi Germania. Am ajuns în Germania să fim difuzați, da. Am fost în top 80.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.