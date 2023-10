Celebrul cântăreț care se droga cu Vlad Pascu. Mărturii halucinante despre ce se întâmpla în casa Mirunei Pascu: „Pe acolo se perindau zeci de persoane”

Noi detalii cutremurătoare din ancheta lui Vlad Pascu ies la iveală! Potrivit datelor din rechizitoriu, un tânăr cântăreț de doar 18 ani, cunoscut în topul preferințelor de pe TikTok, se droga alături de cel care a produs tragedia de la 2 Mai. Petrecerile în care petrecerile cu substanțe interzise aveau loc erau, de cele mai multe ori, chiar în casa Mirunei Pascu.

Un martor din dosarul tragediei de la 2 Mai a dat declarații și le-a spus magistraților cu cine umbla tânărul de 19 ani. Printre numele amintite, este și cel al cântărețului Petre Ștefan, care a fost văzut, în repetate rânduri, în compania lui Pascu.

Prietenii l-au pârât pe Vlad Pascu

Un tânăr pe nume Rareș susține că îl știa pe Vlad Pascu încă din toamna anului 2019. Tot de atunci era și amiciția dintre el și Maru, dealerul grupului. În anul 2020, el a decis să se dezică de cel care a produs tragedia de la 2 Mai, dar acum, când este o anchetă în plină desfășurare, a recunoscut ce făcea împreună cu el:

„Până prin 2020 am fost tovarăș cu Pascu Vlad, adică am fost apropiați, ieșeam prin parc, fumam cannabis împreună, ascultam muzică la el acasă, după care, în mod constant, Pascu Vlad și Duma Tudor mișto de mine. Rebeca s-a cunoscut cu Pascu Vlad prin septembrie 2020, într-o zi în care am plecat toți din Floreasca spre Mall Promenada, acolo unde Rebeca a făcut cunoștință cu Pascu.

Din septembrie 2020, eu am mers de câteva ori acasă la Vlad Pascu și uneori era acolo și Duma Tudor. Pe acolo se perindau, de regulă, Petre Ștefan, artistul, o fată pe nume Alexandra, o fată Oana, un alt băiat Tudor, un băiat Călin”, spune fostul prieten al lui Pascu.

Desfrâu total în casele părinților

Un adevărat cocktail de substanțe interzise consumau tinerii atât în casa Mirunei Pascu, cât și în alte locuințe ale părinților lui Vlad Pascu. Droguri de mare risc erau puse pe masă, la discreție. Cei care participau la astfel de petreceri nici măcar nu știau la ce riscuri se expun.

„De fiecare data când eu am fost acasă la Vlad Pascu se consumau droguri de genul: cocaina, ecstasy, benzodiazepine, cannabis, 2 C-B (o substanta psihoactiva), LSD, ciuperci halucinogene, ketamina, iar de la finalul lui 2021 si oxicodona, fentanil. Prima dată am consumat fentanil când eram acasă la mama lui Pascu Vlad, din ce îmi amintesc, lângă o ambasada, in zona Aviatorilor. Vlad era singur acasă, am ieșit pe terasa amândoi și mi-a dat să consum o pastila de fentanil. Nu mi-a dat o stare de euforie, dar m-am simțit mult mai calm.

Precizez că atunci când participam la degenerările sociale ce aveau loc acasă la Vlad Pascu pe Tipografilor, dar și în alte locații ale părinților acestuia situate în str. Uruguay si str. Povernei (unde mama lui Pascu Vlad detinea mai multe case) aproape de Sectia 1 Politie, se consumau droguri de risc si de mare risc, respectiv cocaina, ecstasy, benzodiazepine, cannabis, 2 C-B (o substanta psihoactiva), LSD, ciuperci halucinogene, ketamina, oxicodona, fentanil, morfina, tramadol”, se arata in rechizitoriu.

