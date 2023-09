Celebrul cântăreț Jimmy Buffett a murit. Cui va rămâne averea de un miliard de dolari a artistului

Pe data de 1 septembrie, Jimmy Buffett a trecut la cele sfinte. Anunțul a fost făcut prin intermediul unui comunicat de presă, pe X, fost Twitter. După decesul său, a rămas o avere estimată la un miliard de dolari.

Lumea muzicală a primit o nouă lovitură. După zeci de ani de carieră, artistul s-a stins acasă, în compania familiei, la vârsta de 76 de ani.

„Jimmy a murit liniștit în noaptea de 1 septembrie, înconjurat de familia sa, de prietenii săi, de muzica sa și de câinii săi. El și-a trăit viața ca un cântec până la ultima suflare și știm că multora le va fi dor de el”, este anunțul publicat pe X.

Cine primește averea lui Jimmy Buffett

Potrivit Forbes, Jimmy Buffett avea o avere de aproximativ un miliard de dolari. Suma fabuloasă va ajunge la moștenitorii săi. Dat fiind faptul că din anul 1977 era căsătorit cu Jane Slagsvol, cu care are trei copii, Savannah Buffett, Sarah Delaney Buffett și Cameron Marley Buffett, banii se vor împărți între ei.

Savannah Buffett, născută la 1 iunie 1979, s-a aventurat în lumea radioului și a producției. Sarah Delaney Buffett, a doua fiică, s-a născut după împăcarea lor din 1922 și a ales drumul fotografiei și al cinematografiei. Cameron Marley Buffett, născut pe 1 aprilie 1992, a călcat pe urmele tatălui său, având o carieră muzicală.

Amintim faptul că artistul nu a făcut avere doar din muzică, ci și din afaceri. Are un lanț de hoteluri și de restaurante.

O legendă s-a stins

Jimmy Buffett, care a cântat alături de trupa sa Coral Reefer Band, este cunoscut pentru cântece precum Margaritaville, Come Monday și Cheeseburger in Paradise, A Pirate Looks at Forty și Volcano.

În decursul carierei sale prolifice, a lansat o mulțime de albume, inclusiv Changes in Latitudes, Changes in Attitudes, dar și License to Chill, care a ocupat primul loc în Billboard 200 în Statele Unite ale Americii când a fost lansat, în 2004.

Pe lângă cariera sa muzicală, Jimmy a fost și un autor de best-seller, lansând romane precum A Salty Piece of Land. Din cărțile pe care le-a vândut în întreaga lume a strâns, de asemenea, sume consistente.

