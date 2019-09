Cornel Palade a avut zlipe de coșmar,în urmă cu ceva timp,pe care chiar fiica lui, Ada, i le-a ”oferit”. Nici mai mult, nici mai puțin, fiica, fostă concurentă de la ”Te cunosc de undeva”, a fugit de acasă.

Actorul și soția lui au căutat-o cu sufletul la gură, ba chiar au fost aproape de a suna la Poliție, pentru a anunța dispariția Adei. (CITEȘTE ȘI: CORNEL PALADE REVINE LA TV! ACTORUL ȘI FIICA LUI AU BĂTUT PALMA CU ȘEFII DE LA ANTENA 1)

„Odată am căutat-o de am înnebunit. Am zis: Nevastă, dacă n-o găsim, să sunăm la Poliție! Aveam spectacol la „Tănase” (n.n. Teatrul de revistă “Constantin Tănase”) în ziua aia, s-a deschis cortina, a început prologul, am intrat eu și Romică (n.n. Romică Țociu) la deschidere și, când mă uit, pe cine văd în primul rând? Pe fiică-mea. Când am văzut-o, am uitat textul…”, a povestit Cornel.

Fiica lui Cornel Palade a slăbit 40 de kilograme

Fiica lui Cornel Palade a slăbit în ultimii 3 ani 40 de kilograme! Ada Palade spune că acum contează mai mult ceea ce vede în oglindă decât ceea ce vede în frigider. (NU RATA: CORNEL PALADE ȘI SOȚIA LUI SĂRBĂTORESC 30 DE ANI DE CĂSNICIE, DEȘI ACTORUL ŞI-A ÎNŞELAT NEVASTA)

„Starea sănătății și calitatea vieții pe care o duceam m-au determinat să fac ceva în acest sens. Greutatea corporală excesivă te schimbă în alt om și nu neapărat în unul mai bun. Nu eram fericită, eram nemulțumită de mine. Am reușit să spun nu și asta m-a salvat”, a declarat Ada Palade.

Ada a început să slăbească după ce s-a întors de la Londra, unde a locuit o bună bucată de timp. Și spune că nu-i este deloc greu să se mențină. Însă, i-a fost greu la început să renunțe la mâncarea ei preferată. (VEZI AICI: ANCA PANDREA NU MERGE LA ÎNMORMÂNTAREA LUI ALEXANDRU DARIE! TOCMAI A ANUNŢAT)

“Menținerea este destul de ușoară, atât timp cât îți iubești corpul mai mult decât gustul mâncării. Țin cont tot timpul de ceea ce am mâncat cu o zi în urmă și mă gândesc constant la ceea ce mănânc. Cel mai greu îmi este însă să renunț la cartofii copți sau prăjiți”, a adăugat Ada.