Gheorghe Turda este foc și pară pe noua generație a industriei muzicale din România! Celebrul artist este de părere că mulți dintre cântăreții în vogă nu au ce căuta pe scenă. Unora le lipsește talentul, altora diploma. Astfel, cântărețul este hotărât să facă o curățenie de primăvară în showbiz. Și nu o spune doar așa, ci a început deja demersurile în acest sens. A ajuns chiar la Ministerul Culturii cu doleanțele sale, ne-a dezvăluit acesta într-un interviu exclusiv CANCAN.RO. Iată ce consideră artistul că urmează să se întâmple după ce a făcut acest pas.

Gheorghe Turda a început demersurile pentru a pune în aplicare o nouă lege: Legea Gheorghe Turda, o numește acesta. Cântărețul a făcut cerere către Ministerul Culturii pentru ca orice artist care nu are atestat să nu mai poată performa pe scenă, în concerte și să nu mai apară la televizor.

Gheorghe Turda, mitraliază industria muzicală! Ce spune de cântăreții de manele

Cântărețul de muzică populară se angajează „într-o bătălie” pentru reinstaurarea atestatului de artist. Mai exact o condiție obligatorie pentru orice solist care își dorește să obțină venituri din domeniul muzical.

„O să apară o lege și se va numi Legea Turda. Legea constă în faptul că oricine nu are atestat să nu poată performa în spațiul public. Până la urmă este important de cum ne formăm valorile. Sunt de părere că așa trebuie ca toți artiștii care nu au atestat să nu poată performa pe scenă. Nu mi se pare normal ca oricine care nu are studii, care nu are voce să poată să cânte. Vreau să se revină la această lege în care artiștii vor fi obligați automat să apară pe scena muzicală românească doar cu atestat. Vor exista așadar atestate obligatorii, de la manager, impresar, până la artist. Toți trebuie să aibă diplome” , a mai spus Gheorghe Turda pentru CANCAN.RO.

„Este o lege instituită de mine acum câțiva ani, dar nu mai este acum activă. Vreau să se revină la această lege și am făcut deja cerere la Ministerul Culturii. Legea a fost activă până acum câțiva ani. Astfel, artiștii vor fi obligați automat să apară pe scena muzicală românească doar cu atestat. Cei de la Ministerul Culturii au exclus această lege din cauza unor presiuni care au existat din partea unora și a altora. Eu sunt sigur de treaba asta, dar legea era bună și voi face totul ca să revină această lege, am început deja demersurile. Din neștiință și din cauza presiunilor politice în 1998 s-a oprit această lege” , a spus Gheorghe Turda pentru CANCAN.RO.

„Comisia” de evaluare formată din Gheorghe Turda, Horia Moculescu și Ionel Tudor: „Și cântăreții de manele vor da examen”

„În comisia de la nivel național vor fi Ionel Tudor, Horia Moculescu și cu mine, dar și alții. Toate categoriile vor da examen, asta îmi doresc să implementez. Inclusiv cântăreții de manele vechi să dea examen. Mulți dintre ei au școli de muzică, dar sunt alții care nu au. Nu știu dacă Florin Salam sau Nicolae Guță au școli de muzică” , a mai dezvăluit artistul.

Gheorghe Turda, despre Erika Isac: „Nu are vocea potrivită să transmită un astfel de mesaj”

Cunoscutul interpret de muzică populară spune că este la curent cu toate aplicațiile noi. Gheorghe Turda este de părere că multe dintre vedetele din ziua de azi se lansează pe astfel de aplicații „Am și TikTok că acum este moda cu această aplicație. Eu am fost mai mult plecat, dar o să le rog pe fete să îl reactiveze. Unii se lansează direct pe Tik Tok și selecția acolo este total greșită. Oricine peste noapte ajunge artist. Nu suport muzica tare, nu-mi plac artiștii ăștia apăruți așa peste noapte. Cine cântă tare și prost sunt amatori și sunt mulți, trapperi, rapperi din ăștia noi”, a spus artistul pentru CANCAN.RO.

Totuși, Gheorghe Turda recunoaște că Erika Isac, una dintre cele mai în vogă trapperițe din România, are un mesaj bun de transmis. Bărbatul este de părere că vocea însă, nu prea o ajută pe tânără: „Atâta timp cât se cântă tare și cu boxele la maximum, nu-mi place. Nu are vocea potrivită pentru a transmite un astfel de mesaj puternic. Mesajul este foarte bun și de apreciat”, a mai susținut Gheorghe Turda.

„Am fost în China recent la un turneu. Am fost cu Marina Almășan și Dan Helciug și Georgiana Pană, fata lui Petrică Pană. A fost și Ambasadorul Chinei și toți consulii la concretul nostru. S-au strâns mii de oameni care ne-au ascultat. A fost de un mare succes. Am cântat în chineză câteva cântece. Eu știu să cânt în 16 limbi ale globului și știu și japoneză, chineză, coreană și le-am cântat și lor. Ne-au spus că i-am impresionat și au fost ropote de aplauze” , spune mândru artistul pentru CANCAN.RO.

