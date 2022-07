Celebrul Octavian Ursulescu povestește întâmplări senzaționale cu unul dintre cei mai mari actori români: ”Cu Florin Piersic am avut…”

Prezentatorul de televiziune Octavian Ursulescu este invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului ALTCEVA ce va fi difuzat sâmbătă, 9 iulie, începând cu ora 19.00. Cunoscutul prezentator TV vorbește despre perioada în care l-a cunoscut pe celebru actor Florin Piersic și ce amintiri au adunat în ”Cutia Pandorei” de-a lungul timpului.

Octavian Ursulescu a vorbit în cadrul podcastului cu Adrian Artene, despre cum a arătat cariera sa de-a lungul timpului și cum a făcut performanțe în domeniu. A început ca scriitor la mai multe publicații de știri, după care a urmat calea radioului. Mai apoi, drumul avea să fie presărat cu mult succes.

A debutat în celebra emisiune „Metronom” a lui Cornel Chiriac, după care, până în 1990, am fost nelipsit de pe postul național, cu emisiuni permanente la care era fie realizator-prezentator titular („Radiorecording”, „De la 1 la 5”, „De la 3 la 7”), fie colaborator.

Spune că a știut să-și pună amprenta cât de bine a putut și că era prea profesionist ca să gafeze.

”Nu știu să fi gafat, dacă gafam cred că se scria mult… Nu, nu. Pentru că eram destul de profesionist așa și știam ce am de prezentat . Da nu cred, nu-mi aduc aminte. Au fost niște situații foarte grele pe vremuri. De exemplu, eram într-un turneu cu formația Phoenix și eram așa zisele ”Pendel” . Deci primul spectacol la ora 17 într-un oraș. Al doilea, la ora 20, în alt oraș apropiat, pentru că nu erau săli atât de mari în care să joci 2 spectacole sau interes. Și am avut, cred că la al doilea a ajuns, Phoenix trebuia să vină, adunau sculele, echipamentul și nu veneau, nu veneau! Cred că au întârziat cel puțin trei sferturi de oră. Ce a fost pe mine, nu mai știu. Am povestit, am făcut, până la urmă i-am potolit. Că la început erau agresivi, scandal, nu știu ce. Și am început, eram un fel de Florin piersic. Cam așa!”, a povestit jurnalistul în cadrul podcastului.

OCTAVIAN URSULESCU A LUCRAT CU NUME GRELE DIN ISTORIA TEATRULUI

Prezentatorul a vorbit și despre cum l-a cunoscut pe Florin Piersic și cum îi făcea pe ceilalți să rămână cu gura căscată la vorbele lui. A povestit cum a făcut echipă și cu alte nume grele din România, precum Draga Olteanu Matei sau Carmen Rădulescu.

Cu Florin Piersic am avut în Valea Jiului un turneu, am pornit turneul din București și nu știu de ce Draga Olteanu Matei, nu știu mai cine, au renunțat după Motru. Și ne-am trezit în Valea Jiului, era Florin Piersic, cu băiatul lui care îi dădea replica, eu și Carmen Rădulescu. Și erau tot așa, pendel, și plecam cât era Carmen îl lăsam pe Florin: ”Noi plecăm”. ”Aha, mă lasați pe mine aici”, ce să le spun eu! …Stătea 3 ore pe scenă și stăteam cu sufletul la gură să ajungă! E atât de mult vorbea și lumea era fascinată, încât nu mai scăpa de pe scenă. Dar a fost minunat.”, a declarat Octavian Ursulescu.

Octavian Ursulescu este un celebru prezentator de televiziune dinainte de 1989. A prezentat 13 ediții ale Festivalului de la Mamaia și numeroase concursuri și evenimente. Primul festival l-a prezentat în 1983, la Mamaia. Ursulescu s-a născut în 1947 în județul Mureș, a absolvit Liceul „Dimitrie Cantemir” din București. A absolvit Facultatea de Electrotehnică a Institutului Politehnic București în 1970. Și-a început cariera de jurnalist la ziarul Scînteia tineretului.

Din 1990 este redactor la revista Actualitatea Muzicală a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor. A colaborat cu Billboard și a realizat interviuri cu numeroase vedete internaționale, printre care Julio Iglesias, Samantha Fox și Kylie Minogue. A legat prietenii cu numeroși artiști precum Angela Similea, Mirabela Dauer, Stela Popescu, Florin Piersic, Ion Dichiseanu și alții.

Urmărește interviul integral cu Octavian Ursulescu, sâmbătă, 9 iulie, de la ora 19, doar pe canalul de YouTube ”Altceva cu Adrian Artene”.

