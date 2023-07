Celentano din Las Fierbinţi a demisionat după 15 ani! Vedeta Pro TV s-a lăsat de teatru şi nu vrea să mai audă de scenă

Adrian Văncică este unul dintre cei mai îndrăgiți actori de la noi, devenind celebru pe micile ecrane odată cu serialul Las Fierbinți de la Pro TV. De mai bine de 11 ani, românii îl știu pe acesta drept Celentano, personajul care a adus zâmbetele pe fața multora. Puțini au habar că el putea fi urmărit „în acțiune” și pe scena Teatrului Nottara. În 2021, actorul a luat o decizie neașteptată și multe lucruri s-au schimbat în viața lui profesională.

Adrian Văncică a devenit celebru pe sticlă, acum 11 ani, când a acceptat să joace în rolul lui Celentano din Las Fierbinți. A fost personajul dependent de alcool, amuzant, dar care a lăsat fără cuvinte o țară întreagă datorită discursurilor pe care le-a avut în unele ediții ale serialului. Înainte să-l vadă pe micile ecrane, iubitorii de teatru îl urmăreau pe Adrian Văncică pe scenă. Acesta a fost angajat al Teatrului Nottara din anul 1996, însă din 2021 nu a mai jucat în nicio piesă. Asta pentru că Celentano din Las Fierbinți și-a dat demisia de la teatru, după o lungă activitate pe marile scene din țară. Cel mai probabil, actorul era prea ocupat cu serialul de la Pro TV, așa că a decis să ia o pauză de la teatru.

„De ce a ales să plece, nu știm exact. A venit doar cu demisia scrisă și asta a fost. A trebuit să ținem cont de alegerea sa. Pe de altă parte, nu mai juca în acel moment decât într-o singură piesă. Dar cred că nu mai găsea timpul necesar repetițiilor și spectacolelor săptămânale. Așa, că după aproape 15 ani de colaborare, între 1996 și 2020, colegul nostru Adrian Văncică a ales un alt capitol al vieții sale profesionale. Îi ținem pumnii”, spunea, la acea vreme, Marinela Țepuș, directoarea Teatrului Nottara, conform evz.ro.

Cu ce se ocupa Adrian Văncică înainte să fie actor

Celentano din Las Fierbinți n-a fost mereu actor. Adrian Văncică a lucrat în străinătate, la un parc de distracții la începutul anilor 2000. Acesta povestea, în urmă cu ceva timp, cât de mult l-a ajutat experiența respectivă să pună bazele carierei lui.

„Am stat un an de zile în Coreea de Sud. În 2002 am lucrat acolo. (…) Am lucrat într-un parc de distracții imens. Dacă ai fost în Disneyland Paris, ăla e pocnitoare. Am intrat în pielea mai multor personaje. Să vezi ce frumos era când eram costumat ca Zorro. Făceam clownerie, jonglerie, show-uri de stradă. Intram în pielea unor personaje de basm, să se vadă că eram european. Acea experiență mi-a folosit enorm. A fost armata pe care n-am făcut-o”, relata actorul, pentru showblitz.ro