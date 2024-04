CEO-ul unei cunoscute companii software a pus-o pe asistenta lui să semneze ...”contractul de sclavie”! ”Îngenunghează când îți vezi maestrul!”

Detalii șocante au ieșit la iveală la o cunoscută companie de software din San Francisco! CEO-ul Christian Lanng este acuzat că și-a forțat asistenta să semneze un „contract de sclavi”, iar apoi ar fi supus-o, ani la rând, unor orori sexuale.

Christian Lanng, cofondatorul Tradeshift, ar fi obligat-o pe Jane Doe să semneze contractul la doar câteva luni după ce a angajat-o ca asistent executiv, potrivit datelor din procesul care a fost deschis de curând. Femeia susține, în documentele instanței, șeful ei direct a violat-o și a abuzat-o mai mulți ani. În proces este implicată și compania de software, notează New York Post.

În ce a constat tortura la care a fost supusă angajata? Lanng i-ar fi provocat dureri fizice prin diferite mijloace, ar fi urinat pe ea și ar fi penetrat-o cu diferite obiecte străine, se arată în stufosul dosar, care a fost prezentat pentru prima dată de Mercury News.

Acuzațiile șocante au ieșit la iveală după ce directorul, căzut în dizgrație de conducerea companiei, a fost concediat, la începutul acestui an pentru abateri grave. Conducerea aflase despre acuzațiile grave de agresiune și hărțuire sexuală care i s-au adus.

Victima a mai susținut că a fost concediată în 2020, atunci când a făcut sesizare la resurse umane, despre „contractul de sclavi”, care conține nouă pagini. A mai spus că a fost forțată să-l semneze.

Femeia care a semnat contractul de sclavi, obligată să noteze totul în jurnal

Ce ar fi conținut acel contract pe care Doe l-a acceptat și l-a semnat? „Să fie întotdeauna disponibilă sexual pentru stăpânul ei atunci când el are nevoie, să nu-l refuze niciodată!”

„De câte ori își vede stăpânul în privat pentru prima dată, trebuie să îngenuncheze și să-l întrebe dacă poate face ceva pentru el.”

Contractul semnat de Doe i-ar fi permis lui Lanng să-i aplice „orice pedeapsă pe care el decide să o aplice”. În contract mai era stipulat că „sclavul trebuie să-și ia întotdeauna pedepsele fără a fi supărat, îmbufnat sau frustrat pe stăpânul ei”, mai mult, ”ea trebuie să-i mulțumească apoi”.

Fosta asistentă trebuia să țină și un jurnal al „supunerii și aservirii ei” și acceptase ”să fie bătută cu un baston, dacă nu scria tot ce se întâmpla”.

Femeia a mai dezvăluit că Lanng ar fi bătut-o până la sânge, i s-a cerut să se îmbrace „într-un mod adecvat, feminin” și să-și mențină greutatea.

„Sclavul este de acord să se supună în totalitate stăpânului în toate privințele. Nu există limite de loc, timp sau situație în care sclavul poate refuza să se supună directivei stăpânului fără a risca pedeapsa”, se arată în contract, potrivit procesului.

„Sclavul este, de asemenea, de acord că, odată încheiat Contractul de Sclavie, corpul său aparține stăpânului său pentru a fi folosit așa cum consideră. Toate bunurile sclavului aparțin, de asemenea, stăpânului, finanțele, conturile online și bunurile materiale.”

De ce ar fi semnat Doe uluitorul contract? Potrivit datelor din proces, fosta asistentă a fost de acord cu prevederile tulburătoare pentru că „își iubea slujba, făcea o muncă importantă în noul ei rol și nu dorea să piardă oportunitatea de a lucra acolo”.

CEO-ul a negat toate acuzațiile, a recunoscut doar relația

Lanng a negat vehement acuzațiile, pentru The Post, spunând că a avut o relație sexuală „consensuală” cu Doe.

„Acuzațiile din acest proces sunt defăimătoare și nu reflectă relația mea anterioară cu reclamantul. Afirmațiile șocante și josnice din proces sunt categoric false și resping acuzațiile că am supus pe cineva la orice formă de abuz în timpul mandatului meu de CEO sau în orice alt moment al vieții mele”, a spus el.

„Singurele detalii ale plângerii împotriva mea care sunt veridice sunt că eu și reclamanta am avut o relație sexuală și că ea a fost cândva angajată la Tradeshift. Această relație, care a precedat angajarea ei la Tradeshift, s-a încheiat la opt luni după ce s-a alăturat companiei.

În 2014, am făcut o gravă eroare de a angaja pe cineva cu care mă întâlneam și cu care am fost implicat într-o relație. Deși acest lucru nu a constituit o încălcare a politicilor de resurse umane ale Tradeshift, a fost iresponsabil să angajez pe cineva cu care am fost implicat romantic. Regret decizia. A fost o greșeală prostească pe care nu o voi repeta”, a spus Lang.

Câteva dintre regulile uluitoare din contractul de sclavie pe care l-a semnat asistenta lui Lang

Sclavul este de acord să se supună în totalitate stăpânului în toate felurile. Nu există limite de loc, timp sau situație în care sclavul poate refuza în mod intenționat să se supună directivei stăpânului fără a risca pedeapsa. Sclavul este, de asemenea, de acord că, odată intrat în contractul de sclavie, corpul lui aparține stăpânului pentru a fi folosit așa cum se consideră potrivit în cadrul liniilor directoare definite aici. Toate bunurile sclavului aparțin stăpânului, inclusiv toate activele, finanțele, conturile online și bunuri materiale.

Regulile sclavului

Să nu-ți minți niciodată stăpânul

Să fii întotdeauna disponibil sexual pentru stăpânul tău atunci când are nevoie de sex, nu-i refuza niciodată sexul chiar dacă nu poartă prezervativ

Să fii mereu atentă la stăpânul ei și să pui nevoile lui mai presus de ale tale

Să-ți actualizezi în mod regulat jurnalul pentru a-l menține pe maestrul la curent cu tine, emoții și stare de spirit

Acceptă să-i urmezi programul săptămânal stabilit de maestru

Să nu-ți jignești niciodată stăpânul, acționând nepoliticos, neascultând, ridicând vocea către el, să nu arățe sfidare, dispreț sau furie cu limbajul corpului sau cu tonul vocii

Ai încredere totală în stăpânul tău

Închină-te stăpânului

Fii mereu în supunere stăpânului tău

Să-i spui întotdeauna dacă ai flirtat sau ai avut contact sexual cu alți bărbați sau femei

Nu ai niciodată alte contacte sexuale fără permisiunea explicită de a face acest lucru

Să-ți cunoști poziția de sclavă și să o antrenezi săptămânal pentru a nu uita

În fiecare dimineață să citești aceste reguli

Ori de câte ori îți vezi maestrul în privat pentru prima dată, trebuie să îngenunchezi și să întrebi dacă poți face ceva pentru el.

