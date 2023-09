Cerere în căsătorie la Chefi la Cuțite! Jurații au rămas mască: „Ești sigur că vrei să faci asta?”

Jurații de la Chefi la Cuțite au fost martori la un moment foarte emoționant, în ediția cu numărul 8 a celui de-al 12-lea sezon. Un concurent, venit să își testeze abilitățile culinare, și-a luat inima în dinți și și-a cerut partenera de soție, chiar pe platourile de filmare. Iată mai jos, în articol, ce a spus participantul și ce reacții au avut cei trei bucătari celebri la această cerere în căsătorie la Chefi la Cuțite.

Atât jurații de la Chefi la Cuțite, cât și telespectatorii au avut parte de o adevărată surpriză. Pe platoul de filmare, în fața celor trei bucătari celebri, a apărut Răzvan Mincă. Concurentul în vârstă de 38 de ani, proprietar al unui restaurant din Capitală, a vrut să încununeze momentul participării sale în show-ul culinar cu o cerere în căsătorie. Și-a luat inima în dinți și a chemat-o pe partenera lui, în fața juraților și a Irinei Fodor.

Concurentul a pregătit un preparat simplu, dar care a fost pe placul celor trei jurați de la Chefi la Cuțite, chiar dacă a avut ingrediente mai puțin obișnuite pentru români. A preparat taci cu greieri și guacamole. După ce s-a „adjudecat” farfuria, participantul a invitat-o pe iubita lui în fața juraților. A venit însoțită de Irina Fodor, însă fără să știe că va avea parte de o surpriză colosală, și anume o cerere în căsătorie la Chefi la Cuțite!

„Vreau să fac și eu o surpriză. Pot să o chem pe Irina și pe Scumpi, iubita mea? E un moment mai special”, a zis Răzvan. Dându-și seama de ce va urma, chef Florin Dumitrescu a întrebat: „Ești sigur că vrei să faci asta?”.

Cerere în căsătorie la Chefi la Cuțite – concurentul și-a luat inima în dinți și a pus marea întrebare!

Încrezător, concurentul de la Chefi la Cuțite și-a luat inima în dinți, s-a pus în genunchi și a cerut-o pe iubita lui în căsătorie. Tânăra a acceptat cererea.

„În primul rând am luat cele trei cuțite de la chefi și am cerut-o în căsătorie pe iubita mea. Am emoții, îmi tremură vocea acum. Am avut mai multe emoții la cerere decât in fata chefilor”, a mărturisit Răzvan Mincă, după cererea în căsătorie. Tânăra a avut foarte multe emoții: „Nu mă așteptam. Îmi tremură mâinile”.

Sursă foto: captură video