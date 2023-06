Cerința ciudată a lui Ion Țiriac, ajunsă virală pe internet: „Mișcați-vă, hai, la treabă!”

Pe data de 2 iunie, Codin Maticiuc a postat, pe rețelele de socializare, un video alături de Ion Țiriac. Influentul om de afaceri a anunțat faptul că dorește să sprijine financiar, și în anul 2023, programul „Spitale publice din bani privați”. Discursul său a ajuns imediat viral!

În urmă cu un an, Ion Țiriac a acceptat provocarea lansată de Codin Maticiuc de a dubla toate SMS-urile primite prin campania „Spitale publice din bani privați”. Astfel, în luna iunie, a donat încă de două ori suma pe care au dat-o românii pentru a renova secții de pediatrie. Campania s-a numit „sărăcește-l pe Țiriac” și a avut, pentru promovare, chiar o imagine cu afaceristul ajuns cerșetor.

Anul acesta, Ion Țiriac are de gând să procedeze la fel. Dorește să dubleze donațiile nu doar pentru SMS-urile de 2 euro, ci și pentru cele de 4 euro și cele venite din Anglia. Pentru a îndemna cât mai mulți români să facă acest gest, a ținut un discurs care a fost văzut de aproape un milion de români!

Ion Țiriac, mesaj inedit pentru a convinge românii să doneze

Pentru început, afaceristul a dorit să-i felicite pe cei care au donat pentru renovarea spitalelor din România. Amintind de titlul campaniei precedente, a specificat faptul că nu a sărăcit și, chiar dacă ar ajunge, prin absurd, să rămână fără bani, s-ar întoarce la muncă. Discursul său emoționat a fost comentat de sute de internauți:

„Am văzut că vă pasă și vă felicit pentru cei 2 euro donați anul trecut. Dar de sărăcit, pe departe! Nu m-ați sărăcit! Pentru această rațiune, vă dau ocazia și anul acesta. Haide, mână de la mână! 2 euro voi, eu îi dublez cum am promis anul trecut și m-am achitat de promisiune ca întotdeauna.

Dar dați-vă un pic silința! Vorbiți în familie, vorbiți cu prieteni, vorbiți împrejur. De ce? Bani privați, ai noștri, care se duc la spitalele statului. Care, de fapt, nu sunt ale statului, sunt tot ale noastre, ale oamenilor, pentru că noi avem nevoie de ele. Mișcați-vă, hai, la treabă!

Și pe urmă să știți ceva. Dacă mă sărăciți, mă duc și eu pe urmă înapoi la treabă. Ia uitați-vă la mine, sunt tânăr, voinic, am tot ce îmi trebuie! Și mă duc la treabă, fraților, iar într-un an – doi, iar sunt în fața voastră. Și o facem la fel cum am făcut-o”, a spus Ion Țiriac pe Facebook.

