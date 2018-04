Cezar Ouatu a decis să părăsească România și susține că ar putea să nu se mai întoarcă vreodată. Celebrul artist le-a urat „La mulți ani!” tuturor românilor care își serbează astăzi onomastica în postarea tristă în care a anunțat că își ia rămas-bun de la țara natală.

„Dragii mei, in primul rand “La multi ani” tuturor celor ce poarta nume de floare si mie pentru ca multi nu stiu ca sunt si Florin si in al doilea rand cu o oarecare nostalgie si destul de secretos am decis sa va spun ca parasesc tara mea iubita pentru o perioada destul de lunga, poate chiar definitiv pentru o alta etapa a vietii mele”, a scris Cezar Ouatu pe Facebook.

Mai multe persoane s-au sesizat că ar putea fi o glumă având în vedere că astăzi e 1 Aprilie, Ziua Păcălelilor. „Mda… E 1 Aprilie :))”, a comentat cineva. „