Cezar Ouatu, detalii despre nunta cu Andreea Vilău: “Aş aduce taraf, manelişti”

Cezar Ouatu ar vrea să facă o nuntă tradițională, cu taraf, lăutari și maneliști, pe care spune că îi apreciază pentru faptul că interpretează live, dar și pentru calitățile lor vocale. În schimb, Andreea Vilău și-ar dori o nuntă glam, undeva pe plajă, într-un loc exotic, așadar încă se negociază.

“Vom fi noi doi şi atât (râde). Încă suntem în tratative. Aş face o chestie mix, şi tradiţională, aş aduce taraf, aş face şi câteva instrumentale populare, manelişti. Pe de altă parte, ne-am dori şi ceva pe o plajă, retras. Nu în România. Amândoi luăm deciziile. Există o chimie. Uneori eu sunt perfecţionist şi asta poate teroriza celălalt om. Ea e mai boemă, artistă”, a declarat Cezar Ouatu la Star Matinal.

Pentru o perioadă scurtă de timp cei doi au fost despărțiți, motivul speculat fiind acela că Cezar ar fi înșelat-o pe Andreea. Ba mai mult, artistul a izbucnit în lacrimi atunci când și-a cerut iertare de la iubita lui. Într-un final blondina a acceptat să se împace cu el.

Cezar Ouatu vrea să devină tată

„Eu am zis la un moment dat că până la 40 de ani, nu am copii, dar cred că am sămânţă bună şi voi face tripleţi. Nu ştiu ce să zic… Ştii cum e, ce vrea şi Dumnezeu, dar ce ne dorim şi noi. Dacă avem un sufleţel e cel mai important şi ea este pregătită şi eu sunt pregătit mai mult ca niciodată să îmi asum o familie şi din tot sufletul îţi spun că îmi doresc cu adevărat o familie, adică nu vreau să fiu siropos, dar îmi doresc o familie, le-am trăit pe toate şi îmi doresc să mă bucur de fiecare succes, de fiecare floare, de fiecare glorie cu familia mea, care în momentul de faţă o constituie Andreea, mama mea, fratele meu… foarte puţini”, a mai spus Cezar Ouatu.

Pentru o perioadă scurtă de timp cei doi au fost despărțiți, motivul speculat fiind acela că Cezar ar fi înșelat-o pe Andreea. Ba mai mult, artistul a izbucnit în lacrimi atunci când și-a cerut iertare de la iubita lui. Într-un final blondina a acceptat să se împace cu el.