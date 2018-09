Contratenorul Cezar Ouatu a ridicat în picioare juriul X Factor din Marea Britanie. Simon Cowell, Robbie Williams, Ayda Williams şi Louis Tomlinson au avut numai cuvinte de laudă privind interpretarea românului. Cu toate acestea, mai mulți fani români s-au arătat deranjați de faptul că artistul a declarat că este născut în România, dar crescut în Italia.

În timp ce unii români l-au felicitat, alții i-au „bătut obrazul”. Fanii nemulțumiți susțin că acestuia i-a fost rușine să spună că este român. Prezent în emisiunea „Sinteza Zilei”, Cezar Ouatu a ținut să le explice oamenilor cum au stat, de fapt, lucrurile. (Citește și Cezar Ouatu, luat la mișto de Simon Cowell pe scena de la X Factor din Marea Britanie)

„Eu am spus că sunt româno-italian, am paşaport italian. Eu sunt din Ploieşti, dar am făcut Conservatorul la Milano. În această seară sunt aici, nu la Rai Uno. (…) Am plecat dintr-un cartier din Ploieşti şi am ajuns în Italia, unde am şi studiat. Am stat 18 ani în Italia şi în 2013 m-am reîntors să reprezint România la Eurovision şi atunci am decis să rămân aici”, a explicat Cezar Ouatu.

Ce spune Cezar Ouatu despre experiența „X Factor” UK

„Eu încă plutesc în euforia şi atmosfera aceea greu de uitat. A fost un moment nepregătit în viaţa mea. Totul a plecat de la un pariu pierdut cu prietenii mei din Ploieşti. Unul dintre ei locuieşte în Londra şi mi-a zis că trebuie să ajung la X Factor. La început, mie mi s-a părut ciudat, având în vedere că nu sunt chiar necunoscut, la început de drum. Dar trebuie să spun că de ieri noapte plâng încontinuu“, a mai spus artistul. Cezar Ouatu a mai dezvăluit și că o parte din momentul său artistic a fost tăiat la montaj de cei de la X Factor UK, mai exact atunci când i-a dedicat interpretarea ariei „Nessun dorma“ tatălui său, celebrul flautist Florin Ouatu.