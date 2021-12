CFR Cluj câștigă la ultima reprezentație în Conference League: „E bine că am lăsat o impresie bună la final!”

CFR Cluj a încheiat cu o victorie aventura în acest sezon european. În ultimul meci din Grupa D din Conference League, campioana en-titre a României a tranșat clar, scor 2-0 (1-0), disputa cu cehii de la Jablonec.

Victoria ardelenilor a venit în urma reușitelor semnate de atacantul Gabriel Debeljuh (min. 45, 82).

„Sunt foarte, foarte fericit că am marcat, dar important este doar că am câştigat şi am adus ceva bani pentru club. Un atacant trebuie să marcheze, dar trebuie să joace pentru echipă şi să lupte. Acum trebuie să câştigăm aceste trei meciuri rămase până la finalul anului în campionat şi apoi să plecăm în vacanţă pentru că au fost multe meciuri. E bine că am lăsat o impresie bună la final, avem încredere că putem continua munca în campionat pentru că dorim să ne pregătim pentru sezonul următor. Puteam obţine mai mult în această grupă. Anul trecut şi acum doi ani am avut rezultate bune în Europa, dar aşa se întâmplă în fotbal”, a declarat Gabriel Debeljuh

În celălalt meci, AZ Alkmaar a învins-o pe Randers FC cu scorul de 1-0. În urma rezultatelor înregistrate în această grupă, AZ a încheiat pe primul loc, cu 14 puncte, urmată de Randers, cu 7 puncte, Jablonec, 6 puncte şi CFR Cluj, 4 puncte.