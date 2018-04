CFR Cluj câștigă pe terenul Viitorului și redevine lider în play-off!

CFR Cluj s-a impus cu 2-1 la Ovidiu în fața Viitorului și a redevenit lider în play-off-ul Ligii I.

Ardelenii au început tare partida și au deschis scorul în minutul 11 prin Omrani. Culio a majorat diferența pentru clujeni în minutul 25, reușita sa stabilind și scorul final al primului mitan.

Viitorul Constanța a marcat unicul gol prin Ianis Hagi, care a punctat după ce în prealabil ratase penalty-ul obținut de Gavra în minutul 85.

„Am avut nişte rezultate mai puţin bune şi aveam nevoie de victorie. Creşte presiunea de la o etapă la alta când lupţi pentru titul. Ştiam ce ne aşteaptă cu Viitorul. Sunt jucători valoroşi, dar am reuşit să-i închidem foarte bine. Ştim că Viitorul joacă pe jos, i-am studiat. De asta avem antrenor să ne spună ce să facem. Când am avut 2-0 nu mai avea rost să mai atacăm. Dan Petrescu are dreptate să aibă pretenţii mai mari de la noi. Este un antrenor care a venit să câştige titlul, nu să evite retrogradarea”, a declarat la finalul confruntării atacantul George Ţucudean.

În urma victoriei obținute la Ovidiu cu 2-1, CFR Cluj a revenit pe primul loc în play-off, depășind FCSB cu un punct, formația pregătită de Nicolae Dică urmând a juca astăzi în play-off de la ora 20:45 la Giurgiu cu Astra.

De partea cealaltă, Viitorul a rămas pe locul 4 cu 29 de puncte.

Rezultatele etapei a V-a play-off

CSU Craiova- CSM Poli Iași 4-1

Viitorul Constanța- CFR cluj 1-2

luni, 16 aprilie

ora 20:45 Astra Giurgiu- FCSB

Clasament play-off

1 CFR Cluj 5 2 3 0 6-4 39

2 FCSB 4 3 1 0 6-2 38

3 CS U Craiova 5 2 2 1 5-3 34

4 Viitorul Constanța 5 2 1 2 6-4 29

5 Astra Giurgiu 3 0 1 2 1-4 23

6 CSM Poli Iaşi 4 0 0 4 2-9 20