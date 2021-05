CFR Cluj învinge în Bănie și se desprinde de FCSB: „Am venit după puncte, aveam nevoie!”

CFR Cluj s-a impus cu scorul de 3-1 în derby-ul din Bănie cu Universitatea în cadrul rundei a opta a play-off-ului Ligii 1 și s-a distanțat la patru lungimi în furntea clasamentului față de FCSB.

Victoria campioanei în exercițiu a fost bifată grație „dublei” lui Adrian Păun (min. 5, 7) și Ciprian Deac (min. 68), reușita oltenilor purtând semnătura lui Ștefan Baiaram (min. 11).

„Am venit după puncte, asta am spus, aveam nevoie. E un rezultat extrem de important, un joc foarte bun, din nou s-a întors entuziasmul, avem datoria să rămânem echilibrați. Am trecut peste o situație extrem de grea și mai avem două finale. Nivelul calitativ a fost unul foarte bun. Am început foarte bine, am marcat. După golul lui Baiaram a fost singura perioadă în care nu a fost ceea ce ne-am fi dorit. Repriza a doua a fost în totalitate a noastră. A fost un joc care ne dă încredere pentru ce urmează. Fac apel la suporterii CFR-ului să nu se dezică de jucători după momentele grele, ca cele cu Sepsi. Să nu uităm că această echipă a făcut performanță. E foarte greu, spre imposibil să poți lucra în acest ritm. Tactica aplicată pentru fiecare joc în parte este la parametri minimi, pentru că nu ai timp efectiv. Jucătorii au fost puțin frustrați la pauză, că au simțit că meritau mai mut. Mă bucur că fotbalul a fost drept cu noi și am câștigat trei puncte”, a declarat Edward Iordănescu la finalul meciului.

În urma acestei victorii, CFR Cluj și-a consolidat primul loc cu 48 de puncte, cu patru mai mult decât FCSB. Oltenii au rămas pe locul 3 cu 37 de puncte la doar o lungime de Sepsi care este pe locul 4.