Charles Aznavour a murit în urma unei insuficiențe cardio-respiratorii. Artistul a fost descoperit în cadă

Charles Aznavour a decedat în urma unei insuficiențe cardio-respiratorii. Artistul a fost descoperit în cadă, potrivit rezultatelor autopsiei efectuate pentru a DESCIFRA circumstanțele decesului, scrie Mediafax. Autopsia a fost efectuată marți dimineață, deși poliția eliminase deja ipoteza unei morți suspecte. Însă artistul a fost descoperit decedat în cada de baie din locuința sa din Mouriès, iar poliția a decis să deschidă o anchetă.

„Ipoteza înecului a fost eliminată”, a declarat Patrick Desjardins procurorul din Tarascon. Decesul s-a produs în urma unui edem pulmonar acut, responsabil de o insuficiență cardio-respiratorie, care nu ar fi putut fi tratată, mai precizează comunicatul emis de procuror.

Charles Aznavour, celebră voce a muzicii franceze, a încetat din viață în noaptea de duminică spre luni, la vârsta de 94 de ani. Decesul a survenit în locuința sa din Alpilles, sudul Franței.

În urmă cu doar câteva zile, Charles Aznavour a fost invitat în emisiunea „C à Vous” a postului TV France 5.

„Am acasă tot ce am nevoie pentru a mă îngriji (…) Sunt multe lucruri pe care nu le făceam înainte, dar care sunt necesare acum. Nu mă voi prezenta în fața publicului ca un nefericit”, a declarat Aznavour în timpul emisiunii.

Tot atunci a vorbit despre pragul de 100 de ani pe care vrea să îl depășească: „Am decis, eu și cu sora mea, că trebuie să depășim 100 de ani. Nu are dreptul să abandoneze, nici eu nu am dreptul”, a mai spus acesta. Cântărețul încheiase recent o serie de concerte programate în Japonia, după ce, în vara acestui an, a fost nevoit să anuleze mai multe spectacole pentru că și-a fracturat un braț.

CITEȘTE ȘI: DOLIU ÎN LUMEA MUZICII! CHARLES AZNAVOUR A MURIT LA VÂRSTA DE 94 DE ANI

Charles Aznavour a murit în urma unei insuficiențe cardio-respiratorii. Artiști din întreaga lume au reacționat cu tristețe

Artiști din lumea muzicii și a cinematografiei au reacționat cu tristețe la anunțul veștii despre moartea lui Aznavour, printre aceștia numărându-se Line Renaud, Alain Delon, Patrick Bruel, Céline Dion, Mireille Mathieu, Enrico Macias, MC Solaar, Carla Bruni, Nathalie Baye, Liza Minnelli, Sting, Nana Mouskouri, Brigitte Bardot.

Președintele Franței a publicat un mesaj pe platforma de micro-blogging Twitter, scriind despre „capodoperele sale, timbrul vocii și strălucirea sa unică”.

Anul trecut, Charles Aznavour, care a vândut peste 180 de milioane de albume la nivel mondial, a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood.

CITEȘTE ȘI: JENI MANDACHI A MURIT! CEA MAI CUNOSCUTĂ AFACERISTĂ DIN SUCEAVA S-A STINS DIN VIAȚĂ LA 59 DE ANI