Chef Florin Dumitrescu, declarație emoționantă pentru soția sa: ”Aleg să nu mai spun nimic în afară de…”

Chef Florin Dumitrescu a făcut o declarație emoționantă pentru soția sa, cu ocazia zilei de naștere. Celebrul bucătar recunoaște că ea l-a învățat să iubescă și cp l-a învățat să fie mult mai atent la tot ceea ce face. Mesajul lui Florin Dumitrescu a fost apreciat la justa valoare de către toți prietenii virtuali care i-au vizitat pagina de Instagram.

Florin Dumitrescu își iubește la nebunie soția, mai ales că această relație este una cu totul specială.

”Mi-am dat seama de ce totul este asa special. Am invatat sa fiu sincer in tot ceea ce fac si asta am invatat de la ea. Ea m-a invatat sa iubesc pentru ca ea iubeste. Ea m-a invatat sa fiu mai atent pentru ca ei ii place sa fie atenta. Ea m-a invatat ca lucrurile facute impreuna sunt mai durabile pentru ca ii place sa fim impreuna. I-a fost greu, dar acum este fericita. Si asta este tot ce conteaza pentru mine, fericirea ei. Nu exista cuvinte pe lumea asta care sa exprime cat de mult o iubesc, de asta aleg sa nu mai spun nimic in afara de La multi ani, iubita mea!”

Chef Florin Dumitrescu, declarație emoționantă: ”Bucătăria românească nu este o prostituție”

Cu doar câteva zile în urmă, Florin Dumitrescu a răspuns pe Facebook unor critici referitoare la emisiunile culinare. Iar punctul său de vedere a fost tranșant. Bucătarii români nu se prostituează, iar emisiunile culinare nu trebuie luate peste picior sau criticate.

”… tot nu inteleg cum puteti sa va uitati la emisiunile culinare cu ochi rai. Dragi colegi, chefi, maestri in arta culinara, profesori si profesoare, datorita acestor emisiuni culinare avem astazi clienti care comanda si altceva in afara de snitele si cefe de porc. Datorita acestor emisiuni culinare avem bucatari cu dorinta de afirmare. Datorita acestor emisiuni culinare sunt oameni care isi doresc reformare profesionala si vin spre scoli de profil cu dorinta de a deveni bucatari. (…) Nu imi place sa intru in polemici legate de punctul vostru de vedere ca datorita emisiunilor culinare bucataria romaneasca este o ,,prostitutie”, sau ca noi ,,prostituam” bucataria romaneasca, este parerea voastra. Dar inainte de 2012 bucatarul nu a fost nimic mai mult decat o marioneta, pe cand astazi sunt atat de multi consultanti, chefi si maestrii bucatari cu un cuvant greu de spus in societatea in care lucreaza.

Dragi colegi, cu tot respectul pe care il port acestei meserii va transmit ca putem vedea lucruri negative in absolut orice, dar totusi saltul acesta din 2012 incoace se datoreaza strict emisiunilor culinare. Oamenii au invatat cate ceva despre mancare, iar bucatarii au devenit dintr-o data competitivi 🙂