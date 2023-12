Chelnerița Cristina, amanta de 20 de ani a lui Viorel Lis. Înainte de a fi cu Oana, fostul primar al Capitalei s-ar fi iubit cu o altă tânără

Oana Lis (44 de ani) și Viorel Lis (79 de ani) sunt împreună de 25 de ani, însă puțini sunt cei care știu că fostul edil al Capitalei nu este la prima căsnicie și este tatăl a doi copii. Cine este, de fapt, Cristina, chelnerița de 20 de ani care i-a fost amantă politicianului.

Se poate spune că viața lui Viorel Lis nu a avut deloc un parcurs linear, cel puțin din punct de vedere sentimental. În tinerețe, fostul edil al Capitalei a fost căsătorit prima dată cu Ligia, femeia care l-a făcut tată de băiat. Relația dintre cei doi nu a durat prea mult. La câțiva ani distanță a apărut în viața sa Teodora Gheorghe, a doua soție și cea care i-a dăruit o fată. Căsnicia dintre cei doi a fost presărată cu multe necazuri. La vremea respectivă, femeia a oferit o serie de declarații publice în care dezvăluia calvarul pe care l-a trăit cu Viorel Lis.

Cine este Cristina, chelnerița de 20 de ani care i-a fost amantă lui Viorel Lis

Totodată, căsnicia dintre cei doi ar fi luat sfârșit în momentul în care Oana Lis, care avea 18 ani, a apărut în peisaj. Înainte de a începe o relație serioasă cu tânăra lui colegă, Viorel Lis s-ar fi încurcat cu o chelneriță de 20 de ani de la o discotecă din Herăstrău. Deși a fost o relație scurtă, de doar un an, episodul de infidelitate s-a resimțit în căsnicia de la acea vreme.

„Prima dată am avut probleme în 1990, imediat după Revoluţie. Se încurcase cu o colegă de serviciu, n-a durat mult povestea, dar au fost repercusiuni. Eu am plecat de-acasă cu fiica noastră, Alina, şi a durat vreo două săptămâni până ne-am împăcat. Am trecut peste asta. Mai târziu, după ce a devenit viceprimar, au reînceput problemele. Am aflat din cauza telefoaneor pe care le dădea tot timpul la noi acasă o domnişoară Cristina, chelneriţă la o discotecă din Herăstrău. Avea vreo 20 de ani. Mi-am dat seama şi din cauza lipsurilor lui repetate de-acasă dar şi din cauza unor binevoitori care îmi spuneau veştile. A durat un an şi ceva cu Cristina, dacă nu mai mult.”, spunea Teodora Gheorghe, a doua soția a lui Viorel Lis în urmă cu ceva timp.

După un an de la relația pe care a avut-o cu tânăra Cristina, Teodora Gheorghe a povestit un alt episod de infidelitate din căsnicia cu Viorel Lis. Aceasta a vorbit despre începutul relației fostului ei soț cu Oana Lis. Cel care a descoperit infidelitatea a fost chiar fiul lui care și-a surprins tatăl într-un moment tandru cu Oana. Fostul primar al Capitalei s-a îndrăgostit de Oana, iar un an mai târziu și-a lăsat familia și a început o viață de la zero cu cea care avea să-i devină a treia soție.

”Pe urmă a scăzut ştacheta la 18 ani, atât avea Oana când s-au cunoscut. Într-o seară, fiul lui din prima căsătorie a avut o problemă cu soţia lui şi nu-l găsea pe Viorel. Am mers la Primărie şi acolo l-am găsit cu Oana. Erau foarte tandri. Pe Oana o cunoscuse la PNȚ-CD, sectorul 2, era nepoata unui membru de-acolo. După aceea am divorţat, el a depus cererea. Episodul de la Primărie s-a întâmplat în primăvară, iar în toamnă a depus divorţ şi în februarie s-a pronunţat”, a continuat Tudora Gheorghe.

Oana Lis: ”Asta e viața, mi-o asum”

În prezent, Oana Lis este femeia care îi este alături lui Viorel Lis de peste 25 de ani. Deși nimeni nu a crezut în povestea lor de dragoste, se pare că cei doi au trecut testul timpului și al înțelepciunii. Ca aproape în orice căsnicie au existat și certuri, discuții, împăcări și o mulțime de provocări.