Chinurile prin care a trecut o tânără de 24 de ani. Cum arată acum, după ce a fost dependentă de droguri: ”Am o gaură în inimă”

Există speranță. O tânără în vârstă de 24 de ani, Amber Hoffman, a trecut prin momente groaznice, după ce a început să consume droguri de mare risc. În prezent, tânăra a reușit să își transforme viața complet, după ce a renunțat la consumul substanțelor interzise. Și, mai mult decât atât, trage un semnal de alarmă!

Amber Hoffman este o tânără în vârstă de 24 de ani care a fost la un pas de moarte, după ce a intrat în rândul consumatorilor de droguri de mare risc. Viața i s-a schimbat complet, în momentul în care a renunțat la substanțele interzise, conform upsocl.com.

Chinurile prin care a trecut o tânără de 24 de ani: ”Am o gaură în inimă”

Tânăra de 24 de ani avea doar 42 de kilograme și era la un pas de moarte. A fost dependentă de heroină și metamfetamină. Însă, după nouă luni de luptă, Amber a renăscut. A reușit să se îngrașe 18 kilograme și a fost supusă unei operații pe cord. Mai mult decât atât, are o gaură în inimă. Amber Hoffman trage un semnal de alarmă și susține că povestea ei poate fi o lecție de viață.

”În stânga sunt eu. Îmi este rușine de mine însămi, când mă privesc. Eu, complet distrusă, 42 de kilograme, trăind pe stradă, în durere, dependentă de metamfetamină și heroină, aproape de finalul vieții. Am avut endocardită de două ori și am o gaură în inimă. Mama mi-a făcut poză când a venit să mă salveze. În poza din dreapta sunt tot eu. Mi-am făcut-o azi. Nu m-au interesat unghiurile și nici filtrele telefonului. Am vrut doar să-mi arăt fericirea. După 9 luni de luptă. M-am luptat luni întregi în spital și am supraviețuit unei operații pe cord, m-am îngrășat 18 kilograme și simt, din nou, că trăiesc alături de familia mea și cele două pisicuțe. Recuperarea este posibilă și merită. Poate că povestea mea nu este foarte importantă, dar poate fi o lecție de viață pentru fiecare dintre voi”, a transmis tânăra.

Sursă foto: Facebook ”Grupul Diasporei de Pretutindeni”