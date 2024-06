Chris Martin, avertizat de Babasha înainte să urce pe scena Arenelor Romane: ”I-am spus, dar a zis că nu contează!”

Babasha, un tânăr de 22 de ani, a urcat pe scena Arenelor Romane la invitația lui Chris Martin. În prima seară a concertului Coldplay, artistul originar din Bacău a fost huiduit de 50.000 de oameni când a început să cânte o manea. Potrivit acestuia, însă, Babasha l-ar fi avertizat pe Chris Martin în legătură cu felul în care vor reacționa fanii.

Concertul Coldplay din România a fost așteptat cu sufletul la gură de toți fanii înfocați. Mai ales că a fost pentru prima oară când celebra trupă din Marea Britanie a călcat pe tărâm românesc. Coldplay a avut, inițial, un singur concert planificat la București în cadrul turneului global Music of the Spheres World Tour: pe 12 iunie. Datorită cererii imense s-a mai organizat, sold out, încă un concert, pe 13 iunie. Surpriza serii a fost însă Babasha, cântărețul invitat de Chris Martin pentru a cânta pe scenă alături de el.

Apariția lui a stârnit un val de controverse și a ajuns să fie huiduit de fanii de pe stadion. Majoritatea celor prezenți la concertul mult așteptat nu au văzut cu ochi buni interpretarea lui Babasha, pe care nu l-au primit cu brațele deschise. Nu au stat cu mâinile-n sân și și-au exprimat dezamăgirea și revolta. Se pare, însă, că lui Chris Martin nu i-ar fi păsat deloc! Solistul trupei Coldplay ar fi fost avertizat chiar de către Babasha despre felul în care ar putea reacționa fanii, dar acesta i-a oferit un răspuns neașteptat.

„Eu am încercat să-l previn pe el, adică la primul sound check i-am spus că nu știu cât de bine o să primească toată lumea treaba asta și el a zis că nu contează că mesajul lor este altul și chiar dacă am auzit diverse chestii că ”Bă frate, lumea a reacționat așa din cauză că s-a schimbat vibe-ul”, nici măcar ăsta nu e adevărul, dar am să vă spun eu cum cred că a stat situația, pentru că toată lumea și-a dat cu părerea și mi-aș dori și eu tare mult să-mi dau și foarte curând o să auziți și versiunea mea”, a spus Babasha, pe TikTok.

Câți bani a primit Babasha ca să cânte cu Coldplay

Babasha, tânărul care are 3 melodii în trending pe Youtube, nu s-a așteptat la o asemenea oportunitate. Se pare că însuși Chris Martin l-ar fi invitat pe scenă, iar acesta nu a refuzat. În cadrul concertelor sale, solistul de la Coldplay are câte un invitat ”neobișnuit”: oameni simpli sau artiști aflați la început de drum.

În concertul turneu se promovează toleranța, protejarea comunităților defavorizate și a planetei. O parte a încasărilor din bilete merg în favoarea minorităților care au nevoie de sprijin. După multe speculații, Babasha a rupt tăcerea și a vorbit despre presupusul onorariu pe care l-ar fi încasat.

„Nu s-a luat niciun ban, fraților, la concert! Nu știu dacă știți, dar mi să pare că Coldplay, nu știu dacă integral sau o parte a fost ONG. Nu a luat fratele vostru niciun ban. Nici noi nu am plătit pe nimeni să cânt. Nu a fost niciun marketing. Vă jur cu mâna pe inimă! Mi se pare o mare prostie cine crede așa și, pentru conspirațiile astea. Era imposibil să ia un puști ca Babasha, sau de calibrul meu, bani de la cine… Acestea sunt niște idioțenii foarte mari!”, a dezvăluit Babasha pe internet.