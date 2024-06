Babasha a dat lovitura după huiduielile pe Arena Naţională! Anunţul oficial care îi va schimba cariera

Se poate spune că începutul de carieră a lui Babasha a fost unul atipic. După ce a reușit să urce pe primul loc în trending pe You Tube, tânărul de 22 de ani a fost invitatul special al trupei Coldplay – în cele două concerte susținute în București. Artistul a fost huiduit de către public, reacție care, așa cum era de așteptat, a împărțit România în două tabere. La doar câteva zile de la huiduielile de pe Arena Națională, cântărețul a dat lovitura în industria muzicală.

Babasha, un cântăreț de manele la început de drum, a fost invitat să cânte în cele două concerte ale trupei Coldplay din București- susținute pe Arena Națională- miercuri și joi (12 și 13 iunie 2024). În prima seară, tânărul de 22 de ani a fost întâmpinat pe scenă cu huiduieli și fluierături din partea celor peste 50.000 de spectatori, reacție care a împărțit România în două tabere.

Citește și: BABASHA A ISTERIZAT INTERNETUL! CE ”MEME-URI” AU APĂRUT DUPĂ CONCERTUL COLDPLAY: „AM GĂSIT MANELE LA…”

După huiduielile de la primul concert susținut în București, în cea de-a doua zi în care a urcat pe scenă, Babasha a fost primit cu urale și aplauze, însă nu înainte ca solistul trupei britanice, Chris Martin, să țină un mic discurs despre fluierăturile pe care artistul român le-a primit cu o seară înainte.

”Aseară am susţinut primul nostru concert în România. Am fost şocat, trist şi m-am simțit cumva vinovat că am făcut ceva rău. Apoi m-am dus în pat şi am încercat să dorm şi mi-am dat seama că sunteţi publicul nostru, că vă iubim necondiţionat, nu puteţi schimba asta.

Călătorim în toată lumea, poate nu înţelegem prin ce treceţi voi, cultura voastră, dar ştiu că iubim lumea la fel, asta însemnând că şi pe români. Pentru noi ieri a fost foarte frumos, noi vă iubim oricum. Aş dori să schimbăm ceva, ieri aţi huiduit, aşa că azi aş dori cinci secunde să huiduiţi mai tare ca ieri. Este cea mai tare huiduială auzită. Sunteţi cel mai tare public din lume. Aş vrea să invit trei oameni pe scenă. Nu contează de unde sunteţi”, a spus Chris Martin.