Chris Rankin din „Harry Potter” vine în România, la Comic Con

Chris Rankin, actorul britanic devenit celebru pentru rolul Percy Weasley din seria „Harry Potter”, este invitat la East European Comic Con, care va avea loc la București. Evenimentul are loc în perioada 18 – 20 mai, la complexul Romexpo din Bucureşti. Chris Rankin se va întâlni cu fanii în zilele de 19 şi 20 mai.

Actorul în vârstă de 34 de ani s-a făcut remarcat în rolul lui Percy, unul dintre fiii lui Arthur Weasley şi frate al lui Ron, Fred, George şi Ginny. Personalitate sobră, cu o mare atenţie îndreptată către respectarea regulilor şi a ordinii existente, Percy şi-a pus toată loialitatea în slujba Ministerului Magiei, dar a luptat şi cot la cot alături de familia sa atunci când pericolul era iminent.

Chris Rankin l-a portretizat pe Percy Weasley în şase dintre filmele seriei. În afara rolului din „Harry Potter”, Chris a fost prezent pe scenele teatrelor din Marea Britanie, fiind şi un foarte bun pantomim.

La East European Comic Con, la standul Kaufland, sponsorul principal al evenimentului, toţi care îşi doresc fotografii alături Rankin o vor putea face gratuit, în limita a 800 de poze.

La eveniment, actorul britanic se alătură celorlalţi invitaţi anunţaţi până în prezent: Andrew Scott („Sherlock”), Jim Beaver („Supernatural”, „Deadwood”) şi Giancarlo Esposito („Breaking Bad”, „Better Call Saul”).

Totodată, ilustratorii David Lloyd (unul dintre cei doi creatori ai benzii desenate, ecranizate ulterior, „V for Vendetta”), Guillermo Ortego („Astonishing X-Men”, „Moon Knight”, „X-Factor”, „Batman Eternal” şi „Superman Unchained”) şi Maya & Yehuda Devir (cunoscuţi pentru ilustraţiile ingenioase ale vieţii lor de zi cu zi) vor lua parte la eveniment, într-o ediţie East European Comic Con memorabilă.

În 2017, peste 45.000 de fani s-au putut bucura de prezenţa actorilor Nathaniel Buzolic („The Vampire Diaries”, „The Originals”), Tom Wlaschiha („Game of Thrones”), Ellie Kendrick („Game of Thrones”, „Misfits”), Christopher Judge („Stargate SG-1″, “God of War”), Jefferson Hall („Vikings”), Craig Parker („Spartacus”, „Lord of the Rings”), au putut lua parte la concursul de cosplay, au putut testa cele mai tari jocuri video pe echipamente de ultimă generaţie, au gustat din cele mai delicioase mâncăruri în zona de street food şi au plecat acasă cu obiectele de pop culture preferate din zona de târg.