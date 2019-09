Christian Sabbagh l-a demascat pe Alexandru Cumpănașu: Mincinosule, Pinocchio, uiți că suntem vecini?

“Pentru toti cei ingrijorati ca MAI imi asigura protectia in batalia cu clanurile mafiote ii anunt si acum desi am facut-o de vineri ca am CERUT EU INCETAREA acesteia de Duminica seara. M-am saturat de criticile voastre si daca mi se va intampla ceva VOI veti fi autorii morali. MAI nu a dorit sa retraga protectia pt mine si le multumesc jandarmilor pt tot ce au facut in aceasta perioada.

Si pt toti nedezvoltatii neuronal: plangerea penala exista si a fost inaintata Procurorului General. Cui a repartizat-o nu stiu dar acum puteti dormi linistiti: nu mai am protectia statului pt mine!!Sper ca dormiti mai linistiti acum!“, a transmis Alexandru Cumpănaşu.