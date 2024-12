Cine ar urma să fie premierul României, în cazul în care Elena Lasconi ar câștiga alegerile? Cum a reacționat Călin Georgescu

Elena Lasconi și Călin Georgescu sunt în cursa pentru Cotroceni, iar votul românilor de pe 8 decembrie, din turul II al alegerilor prezidențiale, este decisiv. Atunci, se va stabili cine este noul Președinte al României. Candidata USR a primit deja sprijinul altor partide puternice, precum PNL și PSD, după controversele care s-au iscat în ultima vreme legate de candidatul independent. Cine ar urma să fie premierul României, dacă Elena Lasconi câștiga alegerile? Numele lui Marcel Ciolacu a apărut în schemă!

Elena Lasconi și Călin Georgescu duc o luptă grea pentru președinția României. Duminică, 8 decembrie, este turul II al alegerilor prezidențiale, care va fi decisiv. Dacă ar câștiga alegerile, Elena Lasconi l-ar lua în calcul pe Marcel Ciolacu pentru rolul de premier, mai ales după ce liderul PSD a susținut public că îi este alături în cursa pentru Cotroceni.

Deși în urmă cu ceva vreme, candidata USR vorbea despre Ilie Bolojan drept prim-ministrul țării, iată că după alegerile parlamentare s-ar mai fi schimbat lucrurile.

Elena Lasconi a menționat că nu exclude varianta nominalizării lui Marcel Ciolacu drept premier al țării.

Liderul PSD a declarat public că o susține pe Elena Lasconi, în cursa pentru Cotroceni. Călin Georgescu a comentat afirmația lui Marcel Ciolacu, precizând că „sistemul este într-o stare de disperare totală”.

„Am văzut ultima declarație a președintelui Partidul Social Democrat, domnul Ciolacu, că o susține pe doamna Lasconi. Este demonstrația totală și completă că sistemul este într-o stare disperare totală. Deci, după ce că PSD-ul a căzut și a am asistat la falimentul partidelor, de 35 de ani, s-a unit rapid în ultimul moment pentru a se încadra în ceea ce sistemul consideră pericol. Ce este pericol? Este pericol ca poporul român să câștige. Anihilarea sau dorința lor de anihilare a mea este, de fapt, dorința de anihilare a popului român. Ei nu concep, sub nicio formă, că poporul poate să câștige. Este exact declarația pe care am dat-o la BEC, atunci când am ieșit, după ce am predat semnăturile și am fost întrebat ce pot să spun la prima acțiune și am spus… «Poporul român va câștiga!». Și exact acest lucru s-a întâmplat. Fix!

Ei nu pot accepta că poporul român poate să câștige. Cum nu pot accepta faptul că se poate schimba un sistem bazat pe zahăr, pe ulei, pe promisiuni, că nu s-au ținut niciodată de ele și pe faptul că, de 35 de ani, suntem cu o datorie de peste 200 de miliarde, pe care noi nu i-am văzut niciodată în ce s-au regăsit. De aceea, îmi doresc să fiu un om dintre oameni, un om simplu, cu păcatele mele, cu lucrurile pe care le are orice om. Nu inventez nimic, nu vreau să am mască, cum n-am vrut niciodată, însă vreau să fiu un conducător de glie, așa cum v-am spus de fiecare dată. Deci nu neapărat un președinte, ci un conducător de glie, care-și înțelege poporul și înțelege că trebuiesc să fie politici la firul ierbii, o comunicare în societate și în orice a ce faci trebuie să fie bunăstarea și avantajul pentru poporul tău”, a spus Călin Georgescu, la Realitatea Plus.