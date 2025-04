Florin Pastramă, decizie radicală după ce soția lui a fost umilită de rudele din Paris. Brigitte: ”Dumnezeu m-a ferit de mai mult rău”

Brigitte Pastramă a avut parte de o călătorie cu gust amar! Vedeta a mers două zile la Paris pentru a se ocupa de câteva aspecte care nu suportau amânare. Și, pentru că se spune că de multe ori ajutorul oferit, va fi primit înapoi, soția lui Florin Pastramă a decis să apeleze la câteva rude pe care le-a ajutat în trecut. Doar că, din păcate pentru ea, acele persoane i-au întors spatele în cel mai urât mod. Ce decizie a luat Florin Pastramă după ce soția lui a fost umilită de familia sa, dar și cum era Brigitte să fie furată în mijlocul străzii, aflăm de la ea într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

Brigitte și Florin Pastramă sunt unul dintre cele mai controversate cupluri de la noi pentru sinceritatea și transparența de care dau dovadă de fiecare dată. Nu de puține ori, bruneta a spus pe șleau lucrurile care o deranjează, iar cea mai recentă întâmplare a lăsat-o cu un gust amar. Prezentă în Paris pentru a rezolva o chestiune care nu suporta amânare, soția lui Florin a fost nevoită să ceară ajutorul rudelor. Și, nu numai că a fost refuzată, dar și blocată pe telefon și pusă într-o situație neplăcută.

Brigitte, umilită de rudele lui Florin Pastramă: „Pentru mine acele persoane sunt egale cu zero!”

Brigitte Pastramă a mers zilele acestea la Paris să își ridice două genți de la Hermes pe care le dusese la recondiționat. Și, pentru că nu voia să stea mult, ci doar să rezolve rapid treaba, soția lui Florin Pastramă a decis că nu este cazul să își ia cazare, ci să se întoarcă în aceeași zi. Nu a mers nici cu avionul la bussiness, și nici nu voia să dea sute de euro pe taxi dus întors. Așadar, pentru că știa că acolo locuiesc câteva rude de-ale soțului său, a decis să apeleze la ele. Până la urmă cine să te ajute dacă nu familia, nu ?! Asta s-a gândit și bruneta care, din păcate, a trăit o mare dezamăgire.

„Am fost în Paris să îmi ridic o geantă de la Hermes, eu lăsasem anul trecut când am fost cu fata mea la Paris două astfel de genți la Spa. Aveam probleme la ele, uneia i se rupsese lanțul, cealaltă se zgâriase puțin. Dar, locuind în Dubai, pentru mine este dificil să vin din Dubai la Paris, duminica e închis acolo și costă 1000 de euro biletul și spa-ul 600 de euro. Mi-am luat un bilet de avion mai ieftin, așa că am aterizat pe un aeroport mai departe, era la 80-90 km acel aeroport. Eu vorbisem cu cineva să mă ia de acolo. Am fost drăguță în trecut cu ei, așa că mă așteptam să vină să mă ia. Nu voiam să dau 200-300 de euro, era o prostie. M-am gândit că dau o masă, o cafea și aia e”, începe să povestească Brigitte.

(ACCESEAZĂ ȘI: Brigitte Pastramă își vinde vila de lux din Pipera! Suma colosală pe care o cere pentru locuința cu 3 etaje, 5 dormitoare și 4 băi)

Convinsă că o vor ajuta, mai ales că și ea și Florin Pastramă, la rândul lor, s-au ocupat de aceste rude cât timp au venit în România, Brigitte nu și-a făcut probleme. Doar că, ajunsă în aeroport, vedeta a avut parte de un refuz tranșant, apoi a fost blocată pe telefon de cei de la care se aștepta să primească ajutorul, mai ales că și ea îi ajutase la rândul ei.

„I-am sunat, mi-au spus că există bus și metrou, apoi m-au blocat. Nu mă așteptam, zici că cine știe ce le cerusem! Pentru mine acele persoane sunt egale cu zero. Eu credeam că o să mă ajute, mai ales că atunci când am fost în Poiana Brașov, noi ne-am ocupat să le dăm cazare, să se simtă bine. Nu e problemă că am luat bus-ul, nu sunt figurantă, am făcut în viață de toate și munca de jos și mereu mi-am câștigat banii prin muncă, nu prin alte prostii. Am fost singură și a fost aiurea, dar Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat. În biblie spune asa: „Înțeleptul Îl are prieten pe Dumnezeu”. Mi-a întărit această convingere” a spus Brigitte pentru CANCAN.RO.

Ce decizie a luat Florin Pastramă după dezamăgirea trăită de soția lui: „Toate ușile s-au închis”

Înștiințat de situație, Florin Pastramă a fost total surprins să afle că cei pe care i-au ajutat în trecut, îi întorc spatele soției lui. În plus, deși sunt rudele bărbatului, acesta nu a dorit să pună paie pe foc, ci pur și simplu le-a plătit cu aceeași monedă, blocându-i.

„Florin mi-a spus că Dumnezeu m-a ferit de mai mult rău, că este mai bine că nu m-a văzut nimeni cu persoanele respective. Nu s-a luat de ei, nu o să le dea niciun telefon. Și noi știm să blocăm! Toate ușile de acum încolo vizavi de orice rudă prin alianță s-au închis, asta am decis amândoi. Între Brigitte Pastramă și orice rudă prin alianță nu mai există nicio legătură, sunt o doamnă că nu spun mai multe! M-am bălăcărit prea mult în troaca cu porci”, a concluzionat vedeta.

(ACCESEAZĂ ȘI: Brigitte Pastramă își vinde vila de lux din Pipera! Suma colosală pe care o cere pentru locuința cu 3 etaje, 5 dormitoare și 4 băi)

Și, dacă tot ne-a povestit despre situația cu gențile pe care le-a dus la recondiționat, Brigitte și-a amintit și cum a fost furată pe stradă în mijlocul Parisului. Soției lui Florin Pastramă i-a fost smuls Hermesul din mână. Din fericire, fiica ei este cea care a reușit să îl recupereze.

„Mă bucur că deși am mers cu bus-ul și metroul nu mi-a mai furat nimeni ca anul trecut. Am luat avionul să merg la fata mea care împlinea 17 ani și era cu iubitul ei, tot minor. Voiau să meargă la Disney și și-au dat seama că trebuie să fie însoțiți de un adult, așa că am venit eu repede. Înainte să mergem la Disney, am fost și pe la niște cumpărături. Am chemat taxi-ul, și înainte să pun lucrurile în portbagaj, mi-a tras efectiv geanta din mână. A fugit Sara și iubitul ei după femeia aia și au reușit să o prindă. Am sunat la poliție, dar aia a fugit” a spus vedeta pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.