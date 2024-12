Problemele nu se termină pentru Brigitte Pastramă: „Nu vrea să înțeleagă că eu îi vreau binele”

Se spune că în spatele unui copil cu rezultate excepționale se află o mamă care a făcut sacrificii uriașe. Este și cazul celebrei Brigitte Pastramă, care a renunțat de ceva vreme la viața spectaculoasă pe care o avea în România, de dragul fiicei sale. S-au mutat în Dubai, unde Sara studiază la o școală de prestigiu, iar acum, soția lui Florin Pastramă se bucură de roadele muncii și sacrificiilor făcute pentru copilul său. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, bruneta a vorbit despre realizările fiicei sale în Emiratele Arabe, dar și despre neînțelegerile care apar între cele două. Din spusele sale, ne putem aștepta ca Sara să devină în curând o actriță de succes, care are și veleități către partea de business, la fel ca mama sa. Însă independența pare să fie ereditară în cazul adolescentei, care nu acceptă niciun fel de ajutor din partea Brigittei.

Dacă în urmă cu ceva timp, CANCAN.RO vă povestea totul despre greutățile prin care a trecut Brigitte Pastramă pentru a-i oferi fiicei sale un viitor strălucit (VEZI AICI DETALII DESPRE CALVARUL PRIN CARE A TRECUT VEDETA), acum, bruneta se mândrește cu faptul că sacrificiile sale nu au fost în zadar. Sara a primit diplome de excelență, iar printre acestea, una dintre cele mai importante este cea primită la dramă, semn că mezina familiei are toate șansele să dea lovitura în Dubai și să devină o actriță de renume. Chiar dacă a renunțat la luxul și viața glamuroasă din România, Brigitte se bucură de faptul că fiica sa are mai multe veleități. Pe de altă parte, independența este o trăsătură moștenită de la mama sa, deoarece vrea să facă totul de una singură. Tocmai de aceea apar tot felul de divergențe între cele două. Brigitte vrea să își ajute fiica, iar aceasta din urmă, refuză categoric.

Fiica Brigittei Pastramă vrea să dea lovitura în Dubai

Sara, mezina familiei Pastramă se pregătește asiduu pentru a-și face mândră mama, care a făcut nenumărate sacrificii pentru ea. Brigitte Pastramă se mândrește cu rezultatele obținute de adolescentă și îi prevede un viitor strălucit. Fiica vedetei a obținut deja diplome de excelență, una dintre ele fiind pentru actorie, secția dramă.

„Sara abia a primit trei diplome de excelență. Eu am făcut sacrificii imense pentru ea, pentru ca ea să fie aici, și mă bucur că acum încep să se concretizeze lucrurile, să se contureze realizările ei. Sunt tare mândră de ea, mai are niște examene acum și sper să se termine cu bine. Sara a primit diplome de merit pentru evoluția ei, una la dramă și una la psihologie. Avantajul la școala ei este că are opțiunea de a alege, pot încerca mai multe variante, în funcție de ce îi place cel mai mult. Îi place actoria, îi place și psihologia. Mai are doi ani în care se poate decide, eu vreau să facă ce îi place ei, nu ce vreau eu. Aș vedea-o jucând și în filme, important este să vrea ea. Ea se pricepe și la business, îi place mult să facă proiecte de business. Probabil seamănă cu mine, eu în viață am făcut ce a fost nevoie. Am încercat să lucrez pentru alții și nu mi-a plăcut, e mai greu, în momentul în care te consideri un om creativ și ești binecuvântat de Dumnezeu cu o putere de coordonare și organizare, e greu să accepți greșelile altcuiva”, a declarat Brigitte Pastramă pentru CANCAN.RO.

Brigitte Pastramă, despre divergențele cu fiica sa: „Nu vrea să înțeleagă”

Celebra brunetă se confruntă uneori cu neînțelegeri, din pricina faptului că fiica este o fire independentă și refuză ajutorul mamei sale. Deși Brigitte s-a ocupat de multe afaceri de-a lungul timpului și are o experiență vastă în acest domeniu, Sara vrea să facă totul după bunul plac, fără ajutor sau sfaturi din partea mamei sale.

„Eu nu am putut să fiu un bun executant, am reușit doar să organizez sau să conduc. De fiecare dată am încercat, cu multe riscuri, să am propriile afaceri, chiar dacă de cele mai multe ori nu a mers și m-a costat scump. Mi-a fost greu să mă supun ideologiilor altor oameni și nu am găsit un lider atât de bun pe care să vreau să îl iau ca exemplu. Iar Sara îmi seamănă, este foarte independentă, nu mă lasă să o ajut.

Nu dorește nici măcar cu sfaturi să o ajut, ea este foarte încăpățânată, are ideile ei, nu m-a lăsat niciodată să o ajut la proiecte, cu toate că mi-am dorit. Ea nu vrea să înțeleagă că eu îi vreau binele și apar discuții din cauza asta. Mi-a spus mereu că există internet, dacă vrea să facă cercetare. Aș fi putut să o ajut, pentru că am multă experiență, dar nu a vrut în niciun fel”, a mai adăugat vedeta.

