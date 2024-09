Calvarul prin care trece Brigitte Pastramă în Dubai: ”Îmi plânge sufletul!”

Brigitte Pastramă a renunțat de ceva vreme la viața glamuroasă pe care o avea în România și s-a mutat în Dubai. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta și-a deschis sufletul și a recunoscut faptul că aparențele înșală. Deși multă lume crede că Brigitte se răsfață în Emiratele Arabe și nu îi lipsește nimic, puțini sunt cei care știu câte sacrificii a făcut bruneta. A fost nevoită să renunțe la tot! De dragul fiicei, din dorința arzătoare de a-i oferi o traiectorie potrivită în viață. Și când spunem tot, nu este o exagerare! A renunțat la soțul ei, pe care îl vede extrem de rar, la business, la prieteni, la hainele de brand, la faimă și inclusiv la câinele ei. Toate acestea pentru Sara, pentru viitorul ei. Jertfele unei mame, puse pe altarul bunăstării fiicei, transpuse în cuvinte emoționante, de o sinceritate debordantă.

Vedeta a încercat să își facă propriul business în Dubai, obișnuită fiind din România să conducă afaceri cu succes. Doar că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din…Emiratele Arabe. Afacerea nu a mers, banii investiți s-au dus pe apa sâmbetei, iar Brigitte Pastramă a fost nevoită să se reorienteze. Acum, bruneta este influencer, ceea ce nu o încântă prea tare. Nu de alta, dar lucrurile nu sunt așa cum par pe social media, iar greutățile cu care s-a confruntat fosta soție a lui Ilie Năstase nu sunt puține la număr. A povestit pentru CANCAN.RO cum a fost nevoită să trăiască cu doar 5 lei pe zi, pentru mâncare, să își vândă lucrurile dragi, mașina și obiecte prețioase, pentru a putea să îi asigure fiicei sale un trai decent.

Și-a dorit cu ardoare ca Sara să studieze în Emiratele Arabe, să aibă un stil de viață liniștit, cu reguli riguroase, pentru ca traseul ei să fie diferit de cel al fratelui său, Robi, așa cum spune chiar Brigitte. Despre sacrificiile sufletești nici nu mai pomenim. Vedeta a renunțat la soțul ei, Florin Pastramă, la celebritatea de pe meleagurile românești și inclusiv la viața ei spirituală.

Brigitte Pastramă, durerea din spatele sacrificiilor

A riscat, de dragul copilului, a pierdut mii de euro, dar nu s-a lăsat doborâtă. Și-a pierdut prietenii, viața socială, business-ul, iar relația cu soțul a devenit ocazională. Dubaiul, trecut prin filtrul experiențelor Brigittei Pastramă, care spune cum stau lucrurile, de fapt.

„Eu am renunțat la multe pentru a-mi ajuta copilul, nu am venit aici pentru mine, a fost foarte greu. Nu mi-a mers nici business-ul aici, am încercat, îți trebuie foarte mulți bani ca să faci ceva să meargă. Eu ce să fac aici? Nu mă voi angaja pe un salariu de 3000 de lei, nu am de ce. Iar tot ce se vede legat de real estate, imobiliare, e o vrăjeală. Nu merge nici asta, nu stau câinii cu colaci în coadă aici. Eu am făcut sacrificii uriașe ca să pot fi rezident aici și pentru a avea un minim de confort.

Dar îmi lipsește tot ce aveam în România, business-ul, angajații, prietenii. Îmi este greu, pe soțul meu îl văd o singură dată la 40 de zile, am renunțat la viața mea spirituală pentru Sara. Mi-aș dori ca la un moment dat să aprecieze lucrul ăsta. În momentul de față nu apreciază. Clar, ea este nefericită că are o relație la distanță, că trebuie să învețe, că nu se distrează.

Câți bani a cheltuit Brigitte în Dubai

Soția lui Florin Pastramă a recunoscut faptul că banii cheltuiți nu au fost puțini. Brigitte și-a rupt de la gură, realmente, pentru ca Sara să aibă parte de toate cele necesare.

„Eu am cheltuit atâția bani ca să vin aici, mi-am vândut atâtea lucruri ca să vin aici, mașina, multe lucruri dragi mie. Nu există să ne întoarcem în România, chiar dacă Sara vrea. Am făcut eforturi supraomenești. Lumea crede că totul e roz aici, dar eu am pierdut bani, mii de euro, cine mi-a dat banii ăștia? Eu am renunțat la mine, la confortul meu. Au fost luni în care eu mi-am cumpărat mâncare de 5 lei ca să pot fi aici. Au fost vremuri foarte grele și nimic nu mă va face să mă răzgândesc.

Mi-am sacrificat viața, mi-am dat cățelul, am renunțat la soț, la tot, ca să pot fi aici, pentru copil. Aici eu sunt influencer, dar nu sunt un nume, că mă duc eu să mănânc și mai fac reclamă, nu e nimic. Îmi plânge sufletul că sunt invitată la atâtea evenimente în România și nu pot merge. Eu toată viața am fost pe scenă, model, miss, aici nu sunt nimic”, a declarat Brigitte Pastramă pentru CANCAN.RO.

Ce îi reproșează fiica Sara mamei sale

Cu toate că Brigitte a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a o face fericită pe fiica sa, Sara are alte idei. Mezina familiei consideră că este de pedepsită de mama care a abandonat totul pentru ca adolescenta să aibă un viitor strălucit.

„Aici totul este foarte strict, nu are voie să facă nimic, nu e ca în România. Ei nu îi convine, dar eu vreau să îi ofer un viitor bun. Aici, ca rezident, nici nu ai voie să te pupi pe stradă, e considerat gest intim. Aici nu ai voie cu nimic, așa cum e în România, fetele își pun buze și implanturi mamare de la 15 ani. Acolo fetele de 16 ani arată ca mine. De aceea am plecat de acolo, să o țin departe de anturajele nepotrivite.

Vreau să nu mai repet aceeași greșeală pe care am făcut-o cu Robi. Am trecut prin multe cu el și am crezut că aici nu voi mai trece prin așa ceva cu celălalt copil. Eu nu știu dacă fiica mea va înțelege vreodată și va aprecia ceea ce fac pentru ea. Eu prefer să nu-mi mai cumpăr o geantă Hermes, pe care oricum mi-o iau în fiecare an, investesc în copil. Ea acum consideră că eu o pedepsesc, mi-a spus de multe ori, dar de fapt, e o investiție în ea. Sara nu mai e fericită, pentru că nu mai are același anturaj, nu mai stă toată ziua la mall”, a mai dezvăluit vedeta.

