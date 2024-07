Brigitte Pastramă, BLESTEMATĂ! Cum a reușit soția lui Florin Pastramă să scape de vrăji

Brigitte Pastramă se bucură de mult succes în mediul online, unde este urmărită de zeci de mii de oameni. Duce o viață de lux în Dubai, unde și-a înscris și fiica la o școală de prestigiu. Și-a cumpărat o casă în Emiratele Arabe, și-a renovat-o, iar de atunci totul îi merge ca pe roate. Sigur că, de-a lungul timpului, vedeta s-a confruntat și cu situații mai puțin plăcute. A crezut că este blestemată, mai ales după un episod tragic din viața ei. Povestea nespusă din trecutul soției lui Florin Pastramă!

Brigitte Pastramă a trecut prin multe peripeții în viață, având parte de un episod tragic în trecutul ei. Vedeta de televiziune n-a uitat momentul cumplit în care și-a găsit bărbatul mort la vârsta de 25 de ani, apoi n-a mai putut să vadă lumina de la capătul tunelului. Aceasta credea că muncește în zadar și nimic nu-i mergea bine, orice ar fi făcut. Iată că lucrurile n-au fost chiar așa, căci totul a luat o turnură neașteptată. A povestit în cartea ei o scenă în care un misionar a intrat în restaurantul ei și i-a pus o întrebare capcană. În acel moment, a încremenit.

„Consideri că ai fost blestemată? Da, consider. (…) În cartea mea scrie cum prima dată în restaurantul pe care îl aveam a venit un misionar și eu l-am întrebat dacă iadul este pe pământ, și el s-a uitat ciudat la mine și a zis: de ce? Pentru că mi-am găsit bărbatul mort la vârsta de 25 de ani, după două luni și jumătate mi-am pierdut libertatea, pentru că mi-a luat foc restaurantul, pentru că nu văd lumina de la capătul tunelului, pentru că orice fac, muncesc în zadar și nu văd bucuria.

Brigitte Pastramă a povestit că misionarul era împreună cu familia lui și că toți s-au rugat pentru ea, s-o scape de blestemul respectiv. Ei i-ar fi spus că are un blestem asupra ei și că trebuie să-l primească pe Iisus în viața ei.

„Era un misionar italian care mergea în Africa, la copiii care erau bolnavi de rahitism și făceau lucrare de misiune să le ușureze suferința înainte de moarte. Era cu soția lui, familia și copilul. (…) S-au rugat și mi-au spus că am un blestem de care pot să scap și dacă vreau să îl primesc pe Iisus în inima mea. Eu la acel moment am perceput total ciudat acest lucru, am considerat că Iisus este ca un om și inima mea este mică.

Așa am văzut eu atunci, la momentul acela. Am spus Da, pentru că voiam să mi se schimbe viața. Ei s-au rugat pentru mine, și a început din acel moment, într-adevăr, transformarea. Am primit o cărticică neagră, era Noul Testament”, a mai spus vedeta de televiziune.