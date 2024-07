Cum arată casa cu 3 etaje pe care Brigitte Pastramă a scos-o la vânzare? Are piscină şi jacuzzi. FOTO

De o bună perioadă de timp, Brigitte Pastramă a renunțat la România și s-a mutat alături de familia sa în Dubai. Viața în Emiratele Arabe îi priește brunetei, așa că a decis să își vândă vila pe care o are în Pipera. Partenera lui Florin Pastramă a scos locuința impresionantă la vânzare și cere bani frumoși pe ea. Cum arată casa cu 5 doritoare și cu piscină.

De ceva timp, Brigitte Pastramă a început o nouă viață în Dubai. Vedeta și-a cumpărat casă acolo și a deschis și o afacere în renovări interioare. Cum viața în Emiratele Arabe îi priește brunetei, aceasta a decis să renunțe la vila pe care o are în Capitală și a scos-o la vânzare.

(CITEȘTE ȘI: BRIGITTE PASTRAMĂ, BLESTEMATĂ! CUM A REUȘIT SOȚIA LUI FLORIN PASTRAMĂ SĂ SCAPE DE VRĂJI)

Brigitte Pastramă și-a scos la vânzare vila din Pipera, din nordul Bucureștiului, unde a locuit câțiva ani. Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, vedeta a anunțat că își vinde casa cu trei etaje, pe care a decorat-o după bunul plac. Vila are cinci dormitoare, patru băi, un living uriaș, dar și multe alte facilități.

Casa lui Brigitte Pastramă este complet mobilată, beneficiază de un dressing impresionant, dar și de o curte spațioasă. Vila are cinci dormitoare, un living open space, bucătărie, iar curtea exterioară este amenajată cu piscină, jacuzzi, zonă de relaxare, zonă de luat masa și foișor. Ei bine, pentru toate acestea Brigitte Pastramă cere 840.000 de euro.

Așa cum spuneam, de o bună perioadă, Brigitte Pastramă și familia acesteia locuiesc în Dubai. Vedeta a luat decizia de a se muta în Emiratele Arabe pentru binele copiilor săi, fiind încântată de faptul că țara interzice consumul de substanțe interzise și este destul de restrictivă și în ceea ce privește alcoolul.

„Eu am ales ţara aceea pentru că acolo nu există deloc droguri, plus de asta e pedeapsa capitală pentru cei prinşi cu droguri. Nu există alcool, există doar în locuri speciale, îţi trebuie licenţă, dar noi suntem penticostale şi nici nu o să vrem acea licenţă. Este o ţară mai mult musulmană, nici în mall-uri nu este permisă comercializarea alcoolului. Pentru copilul meu este o îngrădire a anumitor drumuri pe care ar putea să o ia şi care ar fi nocive pentru viitorul ei.

Plus de asta, sunt foarte multe şcoli bune. Sara vrea să facă psihologie spre exemplu, dar eu mi-aş dori pentru copilul meu inginerie robotică. Asta mi-aş dori eu şi consider că este de viitor. Inteligenţa artificială este din ce în ce mai folosită. Chiar mi-aş dori ca Sara să o ia pe calea asta, iar acolo este foarte dezvoltată această latură, au laboratoare speciale, mai ales la şcoala la care am înscris-o. E o şcoală a viitorului, copilul are alte perspective, se poate dezvolta pe mai multe laturi”, spunea Brigitte Pastramă, în urmă cu ceva timp.