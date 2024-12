Brigitte Pastramă își vinde vila de lux din Pipera! Suma colosală pe care o cere pentru locuința cu 3 etaje, 5 dormitoare și 4 băi

Brigitte și Florin Pastramă și-au luat zborul spre Dubai, unde și-au clădit o nouă viață. Vedeta vine în România doar în vacanță, în rest se concentrează pe afacerea ei din Emiratele Arabe Unite. Se pare că ar vrea să-și încheie socotelile cu țara noastră, căci și-a pus vila impresionantă la vânzare. Fosta soție a lui Ilie Năstase are de gând să-și vândă casa uriașă pe care o deține în Pipera, cu o sumă colosală. Cât cere pe locuință?

Nu mai este niciun secret faptul că Brigitte Pastramă petrece mai mult timp în Dubai decât în România. Vedeta s-a mutat de multă vreme în Emiratele Arabe Unite și mai vine acasă, în România, doar în vacanțe. Aceasta se preocupă de educația fiicei sale, dar și de afacerea pe care o deține peste hotare.

Ce preț are vila scoasă la vânzare de Brigitte Pastramă

Bruneta s-a gândit să vândă vila din Pipera, care este cu adevărat uriașă: are o suprafață totală de 420 de metri pătrați, iar grădina are 530 de metri pătrați. Locuința este de lux, are cinci dormitoare, patru băi, o piscină exterioară, jacuzzi și alte îmbunătățiri.

Totul a fost decorat după bunul gust al vedetei. Proprietatea are două garaje, o bucătărie de serviciu și chiar un șemineu pe lemne. Nu lipsește zona de relaxare de lângă piscină și nici jacuzzi-ul din casă. Brigitte și-a amenajat vila fix așa cum și-a dorit, pentru a nu duce lipsă de nimic.

Cert este că următorul proprietar trebuie să dețină un capital frumos, în cazul în care este interesat de proprietatea pusă la vânzare de vedetă. Vila cu trei etaje are și un preț pe măsură: nu mai puțin de 840.000 de euro!

„Proprietar, vând vilă cu 5 dormitoare și 4 băi, suprafață totală 420 m2. Vila are trei etaje, cameră tehnică cu bucătărie de serviciu, piscină exterioară, jacuzzi exterior, șemineu exterior pe lemne și două garaje. Suprafață teren: 530 m2. Prețul este de 840.000”, a scris vedeta, în mediul online, pe un site de vânzări și închirieri.

