Cum s-au cunoscut Elena Lasconi și Călin Georgescu, de fapt? Se știau de ani buni: ”Dubios”

S-a aflat cum s-au cunoscut Elena Lasconi și Călin Georgescu, de fapt! Puțini români au auzit până acum că se știau de ani buni! Candidata la alegerile prezidențiale a rupt tăcerea și a făcut declarații neașteptate despre contracandidatul său! Iată ce a mărturisit!

Elena Lasconi a vorbit despre întâlnirea sa cu contracandidatul Călin Georgescu, pe care l-a cunoscut în urmă cu aproximativ trei ani, totul în timpul unei vizite a acestuia la Câmpulung. Candidatul independent la alegerile prezidențiale, care susținea atunci că își dorea să sprijine orașul, ar fi promis organizarea de evenimente culturale de amploare, cu artiști de talie internațională, dar și atragerea de investitori.

Cu toate acestea, Elena Lasconi a afirmat că niciuna dintre promisiuni nu s-a concretizat vreodată, iar vizita acestuia nu a lăsat în urmă rezultate tangibile.

Citește și: S-a schimbat ordinea! Cum arată buletinul de vot la turul 2 al alegerilor prezidențiale dintre Călin Georgescu și Elena Lasconi

Elena Lasconi a ridicat semne de întrebare cu privire la credibilitatea lui Călin Georgescu, menționând imaginea controversată a acestuia, marcată de declarații bizare. Candidata la alegerile preziidențiale a indicat și o tranzacție imobiliară în care Călin Georgescu ar fi achiziționat un teren în comuna Mioarele, situată lângă Câmpulung, pe care ulterior l-ar fi vândut cu 100.000 de euro, un preț considerat exagerat pentru zona respectivă.

„Oricum, mi s-a părut dubios. Am văzut că el este veşnicul premier, veşnica propunere de premier, a fost în tot acest timp. Îmi pare rău că instituţiile statului nu l-au luat în serios şi de asta a trecut aşa sub radar, adică toată lumea urmărea mai degrabă pe domnul Simion sau pe domnul Geoană, dar nimeni nu a luat în seamă această reacţie şi această campanie absolut incredibilă. E o campanie care este făcută cu un singur scop: Rusia să ia România. Rusia nu se opreşte, de asta este foarte important ca Ucraina să câştige războiul. Pentru că Rusia nu se va opri, are comportament de imperiu”, a mai spus Elena Lasconi.