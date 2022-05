Cine are cele mai mari șanse să câștige finala „Românii au Talent” 2022?

Finala celui de-al 12-lea sezon al show-ului „Românii au Talent” se apropie cu pași repezi, iar emoțiile sunt tot mai mari. Atât concurenții, cât și telespectatorii așteaptă cu sufletul la gură rezultatul votului de vineri, din partea publicului. Câștigătorul va intra în posesia premiului cel mare, de 120.000 euro. Pentru că emisiunea de pe PRO TV se bucură de o audiență remarcabilă, casele de pariuri au creat un profil special pentru cei care doresc să își încearce norocul, mizând pe diferiți finaliști.

Mulți au fost, puțini au rămas însă. Dintre cei peste 300 de participanți, doar 11 curajoși se vor întrece în marea finală.

Casele de pariuri îl “favorizează” pe Emanuel Ion, cu o cotă medie de 1,35. La polul opus se află Bianca Ciocîrlan și X-Treme Brothers, cu o cotă de 75.

Pe lângă premiul cel mare, va fi acordat și un premiu de originalitate, pentru care se vor lupta Alex Dowis, DJ Hugo Arthur, Darius Mabda și Eva Nicolescu.

Cei 11 participanți care se “bat” pentru premiul cel mare ”Românii au Talent” 2022 sunt:

Emanuel Ion

Darius Mabda

X-treme Brothers

Martina Meola

Zametheea

Raisa Radu

Alex Dowis

Gabriela Dincă

Aurel Niamțu

Bianca Ciocîrlan

Ana Maria Mircea

Ce s-a întâmplat cu primul câștigător de la ”Românii au Talent”

Au trecut 12 ani de când Adrian Țutu, câștigătorul primului sezon ”Românii au Talent” de la Pro TV, a cucerit juriul și telespectatorii interpretând o melodie compusă chiar de el.

A sperat la un succes răsunător în industria muzicală și la un studio propriu, însă Adrian Țuțu a avut nevoie de multă răbdare și muncă.

După ce a câștigat marele premiu, Adrian Țuțu, supranumit la vremea respectivă ”Eminem de România”, a ales să se întoarcă în Focșani.

„Uite ca m-am întors de unde am plecat. Fără bani, la Focșani! Am preferat să bag banii câștigați din muzică înapoi în muzică, am preferat în loc de o casă, să-mi fac aproape toate videoclipurile pe care probabil deja le știți, să-mi plătesc piesele și să-mi iau câteva haine să dau bine pe sticlă.

Poate că am procedat bine, poate nu, ideea că eu mă bucur că am procedat așa, pentru că am ajuns aici și e momentul să o iau de la zero.

Acum e clar că am încredere în mine, ba chiar mai mare ca niciodată!”, scria Adrian Țuțu pe Facebook, la acea vreme.