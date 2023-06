Cine au fost, de fapt, „trădătorii” din serialul Trăsniții în NATO. Cei trei actori care au decis să nu mai continuie proiectul de la Prima TV

Unul dintre cele mai longevive și vizionate proiecte de la Prima TV a luat sfârșit în anul 2018. Trăsniții în NATO s-a destrămat din cauza celor trei actori care au decis să nu mai continuie proiectul. Cine au fost, de fapt, ”trădătorii” care au dus la prăbușirea producției.

Serialul Trăsniții în NATO a luat naștere în anul 2003 și a fost desemnat cel mai longeviv sitcom din lume, difuzat de Prima TV. Mârlanu Ferdinand, Chiorete Ilarie, Pupăză G. Grigoraș, Costel Gogoașe, Vandame Cucu, Ema Cucu, Mateescu, Poponeț, Teo Diliman, Sofia, Betty și Frosa Gogoașe Patronul, sunt personajele care au încântat telespectatorii pe durata a celor 1847 de episoade, până în anul 2018.

Cine sunt cei trei actori care au părăsit echipa Trăsniți în NATO

Constantin Zamfiresc, Lavinia Stoica și Cătălin Marin sunt cei trei actori care au plecat din echipa Trăsniții în NATO. Anunţul oficial a fost făcut pe pagina de Facebook a lui Cătălin Marin. Mesajul a fost însoțit și de o fotografie alături de cei doi colegi de la Prima TV.

„Se spune că atunci când închizi o uşă, una sau mai multe uşi se deschid! Atât a fost sa fie pentru noi, proiectul Trăsniţii! Le urăm succes colegilor care vor duce serialul mai departe! Forţa fie cu voi, dar si cu noi! Ne-am separat de Trăsniţii şi încercăm nişte proiecte ale noastre. Vom veni în curând cu mai multe detalii”, a scris Cătălin Marin pe Facebook.

Trăsniții în NATO a fost desemnat de către Cartea recordurilor cel mai longeviv sitcom din lume, întrecând animația The Simpsons, animație care deținea recordul mondial până la acel moment. Serialul avea în prim plan viața soldaților români din prima unitate NATO de pe teritoriul României, producție ce a început sub denumirea Trăsniți în NATO. Peripețiile lor au durat până în sezonul 9, atunci când au fost dați afară din serviciul militar, moment în care au luat contact cu viața civilă. Astfel, sitcomul s-a fost difuzat sub denumirea Trăsniți din NATO.

„Au trecut atâția ani și noi continuăm să fim în Cartea recordurilor cu speranţa că nu ne va depăşi nicio altă producţie de televiziune din lume. În această toamnă depăşim 1800 de episoade şi cred că nu ne vom opri aici”, declara optimist „Pupăză“, în urmă cu ceva ani.

