Cine câștigă sezonul 2 al show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici” de la Pro TV. Surpriză: întors acasă, marele câștigător s-a dat de gol

Reality show-ul toamnei din România se apropie de final și competiția din Republica Dominicană a intrat în linie dreapta. Dar oare cine va câștiga sezonul doi „Sunt celebru, scoate-mă de aici” de la Pro TV?!

Show-ul a început în forță, înregistrând audiențe care, cu ceva optimism, puteau tinde spre cele înregistrate de „Survivor”, dar, în schimb, lucrurile au luat o întorsătură pesimistă. Și, astfel, după doar câteva episoade, producătorii au fost nevoiți să scurteze „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Dacă, inițial, show-ul era difuzat în 3 zile pe săptămână (duminică, luni și marți), Pro TV a decis să renunțe la un episod, mutând emisiunea marțea și joia. Așa se face că filmările au luat deja sfârșit și, la începutul lui decembrie, telespectatorii vor putea urmări marea finală.

Finală care va desemna, bineînțeles, marele câștigător al acestui al doilea sezon. Dar oare care celebritate care va triumfa? Ei bine, în acest moment, 7 vedete au rămas în concurs. Pe de o parte, echipa formată din Cristi Mitrea, Giani Kiriță și nou-intrata Roxana Nemeș, Ioana Filimon fiind eliminată în ultimul episod. Pe de altă parte, cea alcătuită din Anisia Gafton, Radu Vlăduț, cântăreața Ami și debutantul Sali Levent.

În acest moment, favorită în ochii multor fani ai show-ului este Anisia Gafton, atât datorită carismei și a simțului umorului, cât și a faptului că a fost una dintre cele mai reziliente concurente, atât din punct de vedere sportiv, cât și social, dar, mai ales, uman. Surpriza pe care o vor avea telespectatorii este, însă, următoarea: Giani Kiriță e marele câștigător „Sunt celebru, scoate-mă de aici”?

Surpriză: întors acasă, marele câștigător s-a dat de gol

Cu toate că suferă de claustrofobie – după cum a spus în dese rânduri în timpul filmărilor -, Giani a trecut cu brio mai toate probele, fiind cel mai în formă concurent dintre cei 6 rămași în competiție. Dar oare va avea tot ceea ce este necesar pentru a fi marele câștigător?

Ei bine, el însuși s-a dat de gol. Întors acasă, după terminarea filmărilor, fostul căpitan al echipei Dinamo București a ținut să transmită un mesaj fanilor.

„Gata, am revenit la viața normală. Am terminat filmările la ‘Sunt celebru, scoate-mă de aici’. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru susținere și pentru miile de mesaje pe care le-am primit și abia acum începe show-ul”, a spus Giani Kiriță, încheind cu un joc de cuvinte aparent misterios: „The king is back”.

Joc de cuvinte care l-ar da de gol. Asta pentru că „regele” care „s-a întors” este chiar denumirea pe care o poartă câștigătorul show-ului de la Pro TV: „regele junglei”.

Să fi câștigat, drept urmare, Giani sezonul doi al show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici”?! Cel mai probabil, da. Vom afla însă cu siguranță la începutul lui decembrie – posibil, chiar de 1 Decembrie, ziua națională a României, dar și a Pro TV-iului – dacă fostul fotbalist s-a întors „regele junglei” din Republica Dominicană. Sau doar „regele asfaltului”.