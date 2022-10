În ediția serii de 4 octombrie 2022, cei trei jurați au primit noi concurenți în platou. Daniel Ungureanu este unul dintre tinerii care au venit să își arate talentul în bucătărie. În plus, concurentul de 33 de ani a făcut și mărturisiri despre trecutul zbuciumat pe care l-a avut.

Daniel Peniuc Ungureanu are vârsta de 33 de ani, este din Timișoara și profesează ca mecanic. Tânărul a venit în emisiunea „Chefi la Cuțite” de la Antena 1 pentru a-i impresiona pe cei trei jurați cu preparatul său. Concurentul le-a pregătit celor trei chefi un preparat care este adeseori consumat de români, și anume ciorba de potroace. Concurentul a primit din partea juraților două cuțite.

Vezi și CINE ESTE GELU FERARU DE LA „CHEFI LA CUȚITE”. CONCURENTUL DE LA ANTENA 1 A FOST NEVOIT SĂ LUCREZE PENTRU UN EURO PE LUNĂ

Concurentul de la „Chefi la Cuțite” a avut un trecut zbuciumat

Deși acum și-a găsit liniștea, este căsătorit și are trei copii, concurentul a avut un trecut zbuciumat. Înainte de a-și găsi calea și de a se decide să își formeze o familie, Daniel Ungureanu picase în patima băuturii și a drogurilor. A fost o perioadă neagră din viața lui, însă peste care a reușit să treacă cu bine. Gătitul a devenit o pasiune pentru Daniel, având în vedere că are o familie mare.

”Atunci pot să zic că a fost lumea mea. Dar după aceea am tras concluzii că nu am făcut bine ceea ce am făcut. Am sărit calul la multe chestii și nu e bine. Substanțe interzise, femei și alcool, mult alcool. Dar m-am pus înapoi pe picioare, foarte ușor”, a declarat concurentul în cadrul emisiunii de la Antena 1.

Citește și CINE ESTE ROBERT MIHĂILESCU DE LA „CHEFI LA CUȚITE”. CONCURENTUL A FĂCUT DESTĂINUIRI INCREDIBILE DESPRE MODUL ÎN CARE A VENIT PE LUME

Sursă foto: capturi video Antena 1