Cine e, de fapt, Florin Mîndru? “Kiss Love” a venit la Românii au Talent ca să-și găsească jumătatea, dar a plecat cu coada între picioare

Florin Mîndru a venit pe scena de la Românii au talent ca să își încerce norocul prin cântat. Tânărul a devenit cunoscut prin intermediul reţelelor de socializare, prin filmuleţele pe care le publică pe TikTok.

Celebrul tiktoker își caută o iubită pe toate rețelele de socializare. Acesta este pregătit pentru o relaţie serioasă, însă a dezvăluit faptul că fetele pe care le-a întâlnit, își doreau total altceva.

”Mă numesc Mîndru Gheorghe Florin, sunt din comuna Sărmaș, județul Harghita, am 25 de ani și ajut părinții la treburile gospodărești, tot mai improvizez câte ceva.

În Sărmaș sunt oameni de treabă, totul e ok, se iubește fiecare cu fiecare, între oameni nu e dușmănie și e super frumos. Numai fetele nu prea sunt cinstite, dar în rest totul e ok. Am încercat pe propria piele. Am încercat cu foarte multe să am o relație și nu prea merge căci ele vor altceva, aventuri și bani și mașini, ceva serios nu. Eu îmi caut și pe TikTok și pe Facebook, pe toate rețelele sociale”, a povestit Florin.

După apariţia sa la Românii au Talent, acesta speră să îşi găsească jumătatea.

”Merg la Românii au Talent ca să îmi încerc și eu norocul să vedem. Ar fi super să întâlnesc o domniță faină. Abia aștept să ajung la București ca să văd Capitala și să bag fetele în boală”, a mai spus Florin.

Florin Mîndru face furori pe TikTok

Florin Mîndru are peste 175 de mii de urmăritori pe TikTok, dar cu toate acestea nu a reușit să își găsească o iubită. Astfel, tânărul încearcă să le cucerească cu mesaje pe platformele de socializare.

”Pentru toate fetele care mă urmăriți acum, vă salut și vă transmit un milion de pupici și un milion de trandafiri. Kiss love, pupici”, a transmis Florin Mîndru.

Sursă foto: capturi video