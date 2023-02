Cine este Alina Radi, „războinica” faimoasă care a intrat la Survivor 2023 de la Pro TV. Artista s-a iubit cu milionarul Nick Rădoi

Producătorii de la Pro Tv aduc forțe proaspete în cel mai îndrăgit show al momentului, iar cei de acasă așteaptă cu sufletul la gură să cunoască noile personaje. Pe Alina Radi o puteți vedea din această seară la Survivor România 2023, în tabăra „Războinicilor”.

Alina Radi a avut o relație cu milionarul Nick Rădoi

Alina Radi locuiește în Timișoara și este o cântăreață de muzică populară. Noua concurentă de la Survivor România 2023 a intrat în atenția publicului după o relație controversată cu milionarul Nick Rădoi. Aceasta a rămas însărcinată cu el, însă din păcate a pierdut sarcina, iar ulterior ei s-au despărțit. La vârsta de 23 de ani a adus pe lume un băiețel cu un alt bărbat, dar cu care nu avea să rămână într-o relație.

„Da, am fost însărcinată cu Nick Rădoi. Când am ajuns în țară, am pierdut sarcina. N-am reușit s-o țin până la capăt. El a fost dispus să facem un copil, să rămân în America. Și în aeroport m-a cerut de nevastă, și în birou m-a cerut de nevastă, dar nu s-a întâmplat, nu are rost să dezgrop… Probabil ne-ar fi legat și mai mult un copil”, a povestit Alina Radi,la un moment dat, într-o emisiune Tv.

Nick Rădoi: „Încercam să-i fac viața frumoasă”

Pe de altă parte, Nick Rădoi a declarat pentru CANCAN.RO, acum mai mult timp, că deși relația lui cu Alina Radi a întâmpinat destule greutăți, totuși era pregătit să rămână alături de câmtăreață, chiar dacă avea o urmă de îndoială în privința ei.

„Alina a locuit cu mine, mergeam împreună la birou. I-am angajat o profesoară să vină acasă și să învețe limba engleză. Să fie ocupată și să nu intre în depresie pentru că eu munceam foarte mult, de la ora 17 până pe la 21-22. Încercam să-i fac viața frumoasă și zilnic îi dădeam câte un cadou, când veneam de la serviciu.

Mă așteptam ca, într-o zi, să apară probleme de genul că nu mai rezistă, fiind tânără și eu neavând mai mult timp să-i ofer. Așadar, a decis să se întoarcă în România. Mai mult, decizia a fost bazată și pe faptul că voia să-și continue cariera. Eu i-am zis că dacă va lua această decizie și nu va fi serioasă în relația noastră, se va termina totul definitiv”, ne-a dezvăluit Nick Rădoi, în urmă cu ceva timp.

Cu toate că artista este mai cunoscută decât mulți dintre „Faimoși”, totuși, spre mirarea multora, aceasta intrat în echipa „Războinicilor”. Pe de altă parte, în prezent, Alina Radi ar fi într-o relație, însă nu a dat prea multe detalii despre partenerul pe care l-ar cunoaște de aproximativ 15 ani.