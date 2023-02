Cine este bărbatul pe care Viorica de la Clejani și-l dorea, de fapt, ca soț: „În mintea mea se născuse deja un…”

Viorica de la Clejani este fără îndoială una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică de petrecere din România. Soția lui Ioniță are o carieră de succes, dar și o familie de care se bucură nespus. Cu toate că este împlinită pe toate planurile, artista a avut în trecut o dorință secretă pe care nu a împărtășit-o oricui. Interpreta a recunoscut cine este bărbatul la care a visat, de fapt.

Viorica de la Clejani avea o pasiune pentru regretatul Ion Onoriu

În perioada când a descoperit muzica lăutărească, Viorica de la Clejani a dezvoltat o pasiune pentru Ion Onoriu. Atunci, cântăreața și-a dorit să aibă norocul regretatei Gabi Luncă, soția acestuia, de a avea un bărbat exact ca el, care să aibă un talent muzical și care să o iubească. Ulterior, artista a spus că și-a întâlnit bărbatul ideal, însă la un moment dat, viața a pus-o față în față cu Gabi Luncă, căreia i-a mărturisit dorința sa.

„Am să vă povestesc ceva cu totul special pentru mine. Într-o vreme am îndrăgit-o pe Gabi Luncă și pe Ion Onoriu. Eram o copilă, dar în mintea mea se născuse deja un gând care nu mi-a dat multă vreme pace.

Îmi spuneam că poate o să am și eu norocul Gabrielei Luncă de a avea lângă mine un soț ca Ion Onoriu, un bărbat bine, care știa să cânte și care se purta cu multă grijă față de ea.

Au trecut anii, mi-am găsit soțul, dar m-am întâlnit în carne și în oase și cu Gabi Luncă. Și i-am povestit marea mea dorință, de acum împlinită! Știți ce a făcut? M-a ascultat cu atenție, m-a luat în brațe, m-a pupat și mi-a zis doar atât: „Mă bucur foarte mult pentru tine!”, a povestit Viorica de la Clejani pentru Playtech.

Viorica de la Clejani a împlinit 50 de ani

Ieri, chiar de Ziua Îndrăgostiților, Viorica de la Clejani și-a sărbătorit ziua de naștere. Cântăreața a schimbat prefixul și a făcut câteva mărturisiri despre cum se simte la vârsta de 50 de ani.

„De când mă știu, am fost mereu o fire veselă și foarte energică. De aceea pot spune că am împlinit 50 de ani, dar mă simt ca și cum aș avea 30! Fără niciun fel de exagerare! Iubesc viața și atrag în jurul meu doar lucruri plăcute. Restul, ducă-se pe pustii, vorba cântecului!”, a mai declarat artista pentru sursa citată.

Care a fost dorința mamei Vioricăi de la Clejani

De asemenea, cântăreața a mai dezvăluit că dinainte să vină pe lume, mama ei s-a rugat ca ea să aibă o voce puternică și să moștenească darul familiei, cel de a avea un ten impecabil și o piele aparte.

„Când eram în burta mamei, ea s-a rugat foarte mult ca eu să am o voce puternică, să moștenesc darul familiei, dar și un ten frumos, o piele aparte. Și am primit asta, chiar dacă eu nu semăn cu mama, care nici azi, la 70 de ani, nu are nevoie de farduri. E mereu îmbujorată!

Mi-a povestit mai târziu că asta a fost dorința ei. Să fiu frumoasă, veselă și să știu a cânta ca puțini alții. Și a știut că se va întâmpla asta repede! Fiindcă, pe când aveam șase luni, am început să țin ritmul muzicii pe care o auzeam din burta mamei, cu ajutorul piciorușelor!”, a mai adăugat Viorica de la Clejani.