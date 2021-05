Cine este blonda fotografiată cu milionarul Alexandru Ciucu

E controversa momentului în showbiz! Alexandru Ciucu, soțul Alinei Sorescu, a fost imortalizat alături de o misterioasă blondină. Mai mult, cei doi s-au retras în apartamentul ei, pentru câteva ore. Cine este femeia care ar putea isca divorțul în casa familiei de care s-a vorbit doar la superlativ în lumea mondenă? CANCAN.RO are toate detaliile: blondina e prietenă bună cu Alina!

Alexandru Ciucu ar fi călcat pe bec! Pentru că în imaginile pe care spynews.ro le-a publicat ar fi vorba de o întâlnire controversată cu o altă femeie decât soția lui! Cei doi au fost surprinși nu doar pe stradă sau la terasă, ci chiar urcând în apartamentul femeii, unde au ”întârziat” cam două ore. De ajuns, poate, pentru ca Alina Sorescu, soția lui Alexandru, să nu fie impasibilă, asa cum se întâmpla anul trecut, în vară. ”Celebritatea, într-adevăr, nu este ușor de dus pe umeri”, spunea atunci artista, după ce Alexandru fusese singur la mare.

Blonda care s-a întâlnit cu Alexandru Ciucu, prietenă cu Alina Sorescu?!

Acum, faptele sunt evidente. Și mai avea să afle Alina că femeia cu care soțul ei s-a întâlnit este chiar o bună prietenă a ei. Se poate spune că a coafat-o și la propriu, și la figurat pe Alina, asta pentru că blondina este de meserie coafeză si are un salon de hairstyling în zona Nordului, pe lângă Herăstrău. Georgiana este numele celei care i-ar fi „furat”, chiar și pentru două ore, Alinei soțul. Iar Alina i-ar fi călcat pragul salonului cu mare drag. Blondina Georgiana are în jur de 35 de ani, iar de vreo 15 si-a deschis salon, unde, după o perioadă, au început să vină si nume sonore din lumea showbizului. Alina Sorescu, printre ele! (CITEȘTE SI: ALEXANDRU CIUCU, PRIMA DECLARAȚIE DUPĂ CE S-A SPUS CĂ A DIVORȚAT DE ALINA SORESCU! REACȚIA LUI DESPRE BLONDA MISTERIOASĂ CU CARE A MERS ACASĂ)

Creatorul de modă prins oarecum „în ofsaid” avea să spună că nu se pune problema divorțului, iar despre blondina misterioasă s-a abținut de la orice comentariu. Avea să urce, însă, pe contul de Instagram o frumusețe de poză de familie, în care toți radiau de fericire. Alexandru Ciucu și Alina Sorescu sunt căsătoriți de 11 ani și au două fiice împreună, Carolina și Raisa.

Alina Sorescu, pusă în fața divorțului anul trecut: ”Sunt învățată!”

Alina Sorescu era întrebată, anul trecut, dacă se va despărți de Alexandru Ciucu, asta pentru că designer-ul se afla singur pe litoral. Alina a demontat tot.

”Eu sunt destul de obișnuită cu lumea asta. Celebritatea, într-adevăr, nu este ușor de dus pe umeri. Sunt în lumina reflectoarelor de când eram copil. Sunt învățată cu astfel de situații. Vreau să-mi văd mai departe de activitate și familie. Nu am fost cu el la mare pentru că am fost foarte ocupată cu școala de muzică și una dintre fete a avut febră, așa că am stat cu ea. Alex a fost la golf și la întoarcere s-a oprit în Mamaia. Nu mă deranjează bârfele, pentru că sunt obișnuită. Lumea mondenă e mică”, declara atunci artista. (NU RATA: PRIMA IMAGINE CU ALINA SORESCU, DUPĂ CE AU APĂRUT DIN NOU ZVONURI CĂ AR FI ÎN PRAG DE DIVORȚ: ”MULȚUMESC PENTRU SFATURI”)

