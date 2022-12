Cine este câștigătoarea primei ediții a emisiunii „Bate palma”, de la Pro TV. Ce premiu a obținut și ce va face cu banii

Prima ediție a emisiunii „Bate palma”, de la Pro TV s-a încheiat cu succes, desemnând o câștigătoare. Concurenta nu se aștepta să aibă parte de asta, motiv pentru care s-a emoționat până la lacrimi și a mărturisit ce va face cu banii în următoarea perioadă.

Cosmin Seleși a avut parte de un start incredibil, după ce a părăsit Antena 1 și a semnat cu Pro TV pentru o emisiune care se difuzează în locul celei prezentată de Cabral Ibacka. Vedeta a avut deja primul câștigător, care a plecat acasă mai bogat decât și-ar fi imaginat.

Cine este cea care a câștigat prima ediție a emisiunii „Bate palma”, de la Pro TV

Concurenta care a plecat acasă cu suma de 25.000 de lei se numește Eliza Fermuș și a rămas uimită în momentul în care a aflat că a primit o sumă uriașă ce o va ajuta de sărbători. Aceasta a recunoscut faptul că s-a supus la un risc destul de mare de-a lungul competiției, însă a sperat până în ultimul moment că va ajunge acolo unde și-a propus.

„Încă nu am cuvintele. Nu pot să mi le găsesc! Colegii din sală și telespectatorii m-au umplut de toată energia lor. Am riscat foarte mult (…). Am fost atât de aproape de suma cea mare”, a declarat entuziasmată Eliza.

Întrebată ce își dorește să facă în următoarea perioadă, Eliza a menționat faptul că intenționează să achite o parte din cheltuielile pentru nunta pe care a programat-o alături de bărbatul de care s-a îndrăgostit. La final i-a încurajat pe viitorii concurenți să riște oricât de mult pot și să aibă încredere.

„Îmi venea să dansez de bucurie și le urez succes colegilor și să ia marele premiu. Să riște și să ia marele premiu. Riscați, riscați pentru că ajungeți la niște emoții și trăiri care sunt unice în acel moment”, a mai spus Eliza Fermuș.