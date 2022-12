Roxana Hulpe va lipsi de la pupitrul Știrilor Pro TV. Jurnalista a intrat în concediu de maternitate. Cine o va înlocui: „Vor face echipă cu Cosmin”

Jurnalista Roxana Hulpe ia o pauză de la Știrile Pro TV, după mai bine de 5 ani de când face parte din echipă! Roxana a intrat în concediu de maternitate și se pregătește intens pentru noul capitol din viața ei. Când va naște știrista.

Roxana Hulpe (32 de ani) a plecat pentru o perioadă de timp, de la Știrile Pro TV, acolo unde își desfășura activitatea ca reporter și prezentator TV. Roxana este însărcinată în ultimul trimestru de sarcină și așteaptă cu nerăbdare să-și ia rolul de mămică în primire. Jurnalista va da naștere unei fetițe, iar weekend-ul trecut și-a luat rămas-bun de la telespectatori, însă promite că va reveni cu forțe proaspete. Până atunci, altcineva îi va lua locul la știri.

Cine o va înlocui pe Roxana Hulpe la pupitrul știrilor

Până când se va întoarce din maternitate, Andreea Marinescu și Lavinia Petrea îi vor ține locul jurnalistei, alături de Cosmin Stan.

„Când viața îți cere publicitate, dar ești recunoscător că motivul e o minune. E pentru prima dată, de la terminarea facultății, când trebuie să mă opresc și să aștept. E multă bucurie, dar cu un nod mare în gât, căci aici e acasă. De ani de zile suntem împreună atât #peteren cât și la jurnal weekend de weekend și e bucurie și plăcere. Vă mulțumesc că sunteți!

Abia aștept să ne revedem! Până atunci însă minunatele mele colege @andreeamarinescu.official și @laviniapetrea vor avea alarmă și în weekend, nu doar în timpul săptămânii, pentru că vor face echipă cu Cosmin în fiecare sâmbătă și duminică”, a transmis Roxana pe contul ei de Instagram.

Când va naște jurnalista

Roxana ar urma să nască în luna ianuarie, iar din acest motiv, Roxana și-a continuat activitatea, până când starea de sănătate i-a permis. Jurnalista este fericită din cale afară că va aduce pe lume primul ei copil, o fetiță. Roxana a detaliat momentul în care a aflat ce sex are bebelușul ei.

„Toată viața am auzit asta: «tu ești mamă de băiat!» Așa că la prima morfologie am mers convinsă că este băiat. Eram cu mama în cabinetul doamnei doctor și mă întreabă: «Vreți să știți sexul bebelușului?». Am spus: «Da, normal, dar să nu afle mama» și, foarte sigură pe mine, am zis: «Oricum știu că e băiat». Doamna doctor zâmbea, părea că am citit în stele. În final, după ce a părăsit mama cabinetul, mi-a spus că e fetiță. Faptul că era totul bine cu sarcina, cu bebele, și că era și fetiță a făcut ca acea zi să fie cea mai frumoasă de până atunci. În sinea mea, mereu mi-am spus că îmi doresc o fetiță”, a declarat Roxana Hulpe pentru Viva!