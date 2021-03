Cine este Dan Junior Ungureanu, concurentul de la Românii au Talent care a emoționat juriul

Dan Junior Ungureanu a reușit să impresioneze juriul de la Românii au Talent prin felu în care și-a exprimat povestea de viață. Dan este om de serviciu, dar la insistențele prietenilor a venit să prezinte un număr de chitară și vice. Cele două femei din juriu au fost impresionate până la lacrimi de povestea acestuia.

Pentru tot ceea ce face, Dan Junior Ungureanu declară că cea care i-a oferit cea mai mare sursă de inspirație este fosta lui iubită. Acela a și fost momentul în care atât Andra, cât și Alexandra Dinu au fost la un pas să dea frâu emoțiilor și să plângă.

“Mă numesc Ungureanu Dan Junior, am 24 de ani şi mă ocup cu spălatul wc-urilor, dau cu mopul la o sală de fitness, mai aranjez ganterele pe suport când e cazul. Nu pot să zic că e jobul vieţii mele pe care mi l-am dorit întotdeauna.

Înainte de asta, am lucrat la negru la un magazin de haine, apoi am lucrat la cinema, vindeam popcorn, înainte de asta, am livrat mâncare pe bicicletă. Sunt persoane care suferă mai mult, aşa că pot să mă numesc norocos că am jobul meu, în primul rând”, și-a început tânărul concurent povestea.

Fosta iubită e sursă de inspirație

” Am emoţii foarte mari. E prima dată când cânt cu vocea, nu am mai cântat decât pentru o persoană, e vorba de persoana pentru care am venit aici. Mă gândesc la ea în fiecare zi, totul pentru dragoste. Câteodată doare. (…) Iubesc ca orice om şi am venit să îi cânt unei fete. Iubirea e singurul motiv pentru care merită să trăim. Ea ştie că o iubesc. Ea studiază în Iaşi, eu locuiesc în Bucureşti, totul a început dintr-un comentariu pe Facebook. I-am dat mesaj, mi-a răspuns şi de acolo, am tot vorbit.

Nu ne-am întâlnit, cred că şi-a găsit pe altcineva. Eh, o iubesc, ce pot să fac… Nu ştie că vin aici, e o surpriză pentru ea, sper să îi placă. O cheamă Andreea Camelia şi e singurul colţ de Rai pe care l-am simţit vreodată”, a dezvăluit Dan Ungureanu, potrivit celor de la PRO TV.

