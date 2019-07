Cine este, de fapt, Bianca, câștigătoarea emisiunii Puterea Dragostei de la Kanal D

Primul sezon al emisiunii matrimoniale “Puterea Dragostei” a ajuns la final. Iar câștigătoarea este Bianca!

Primul sezon al emisiunii matrimoniale “Puterea Dragostei” a ajuns la final! Astăzi, sâmbătă, 13 iulie s-a aflat câștigătorul. Apropiații și fanii concurenților au așteptat cu sufletul la gură să afle dacă favoritul lor va lua marele premiu. Ei bine, Bianca a plecat acasă cu marele premiu.

Bianca Maria Camănci este o tânără constănțeancă de 19 ani, romantică și sigură pe ea. Bianca provine dintr-o familie numeroasă, mai are doi frați și o soră. Îi plac plimbările lungi sub clar de lună și are o slăbiciune pentru parfumurile fine. S-a înscris la “Puterea Dragostei” pentru că spera să întâlnească băiatul perfect pentru ea: matur, cerebral, sincer și inteligent.

Bianca a încercat să formeze un cuplu cu Alex Bobicioiu și cu Alex Oianu, fără succes, însă. Din păcate, tânăra nu și-a găsit sufletul pereche, dar a fost cea mai iubită și votată concurentă și a reușit să plece acasă cu marele premiu în valoare de 10.000 de euro. Mai mult decât atât, aceasta are oportunitatea, alături de Jador, să fie concurentă și în al doilea sezon al emisiunii „Puterea dragostei”, după ce Andreea Mantea le-a spus ieri că au un loc asigurat în noul sezon.

Andreea Mantea, în lacrimi la gală

Concurenții care au fost supuși testului iubirii, în cele câteva luni de când se află în Casa “Puterea Dragostei”, au luptat pentru marele premiu pus în joc, dar și-au dorit să-și găsească și sufletul pereche. Înainte de gală, Andreea Mantea nu și-a putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în lacrimi.

”Pentru toate trăirile pe care voi le-ați simțit și le-ați expus aici, în fața telespectatorilor și în fața noastră, nu pot decât să vă felicit din tot sufletul meu. Abia așteptam să se termine pentru că eram supărată pe voi și aș fi vrut să vă spun că abia aștept să plecați pentru că m-ați supărat foarte tare. Țin la voi toți și știu ce înseamnă mirajul televiziunii și nu aș vrea să fiți arătați cu degetul când plecați de aici. Vreau să fie pentru toți ceva bun, ceva frumos această experiență. Nu vreau să vă certe nimeni și nu vreau să vă reproșeze nimeni nimic.

Ati fost sinceri si ați fost frumoși. Așa cum ați făcut-o voi, chiar dacă ați făcut-o și cu lucruri urâte, ați fost sinceri și ați arătat lucruri adevărate. Tot ce ați trăit ați arătat telespectatorilor și a fost o lecție pentru toți, pentru mulți. Voi încă sunteți mici și mă bucur enorm ca ați avut curajul să veniți aici și ați trecut prin asta pentru că vă va ajuta enorm pe viitor.

Nu, nu vreau sa plecați, ați fost prea frumoși. Vreau, dacă în viitor veți avea nevoie de un sfat, să nu ezitați să mă contactați. Aș vrea să vă ajut în continuare, dacă pot. Felicitări încă o dată. Nu am vrut să plâng, urâților!”, a spus Andreea Mantea înainte de gală.