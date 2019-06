Cine este, de fapt, câștigătoarea “Bravo, ai stil”. Elena a incasat 100.000 de lei de la Kanal D

Spectacol total, emotii uriase, momente fascinante si vestimentatii impunatoare, glamour, in aceasta seara, in Marea Finala a show-ului “Bravo, ai stil!”. Cel mai iubit show de fashion din Romania, ajuns la cel de-al cincilea sezon, si-a desemnat marea castigatoare, concurenta incoronata cea mai stilata femeie din Romania si posesoarea premiului de 100.000 de lei.

Elena a fost aleasa, in cadrul Galei “Bravo, ai stil!”, in direct, in urma voturilor telespectatorilor, castigatoarea sezonului cinci. Cu un procentaj de 64,1%, concurenta i-a cucerit total, atat pe jurati, cat si pe telespectatori, fiind incununata Cea mai stilata femeie din Romania. Provocarile stilistice pe care le-a abordat Elena, in cele 24 de saptamani, de la debutul acestui sezon, outfiturile si momentele artistice puse in scena, in fiecare Gala a saptamanii, au fost apreciate de fanii castigatoarei, care au sustinut-o in tot acest parcurs stilistic la “Bravo, ai stil!”.

Puternica, ambitioasa si stapana pe sine si pe tinutele vestimentare afisate in fiecare editie “Bravo, ai stil!”, Elena s-a remarcat si prin indrazneala stilistica.

“Parca sunt intr-un vis. Sunt foarte fericita si le multumesc din tot sufletul celor care mi-au dat mesaje frumoase, care m-au sustinut tot timpul, care au fost alaturi de mine“, a declarat, emotionata, Elena.

​In Gala Finala “Bravo, ai stil!”, cele patru concurente care s-au luptat pentru marele premiu au fost sustinute, din gradena, de concurente din cele cinci sezoane ale show-ului, care au apaludat la scena deschisa, exprimandu-si public admiratia fata de Elena, marea castigatoare a sezonului cinci.