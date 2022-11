Cine este, de fapt, Dan Manciu de la Chefi la Cuțite. Florin Dumitrescu l-a salvat de la eliminare

Cine este, de fapt, Dan Manciu (32 de ani) de la Chefi la Cuțite. În urmă cu o seară a avut norocul de a fi salvat de la eliminare de către chef Florin Dumitrescu.

Dan Manciu este unul dintre cei mai apreciați concurenți de la Chefi la Cuțite. Pasiunea pentru gastronomie a reușit să-l aducă în cel mai renumit show culinar din România. Pentru că a visat să ajungă cât mai departe, concurentul de la Chefi la Cuțite nu se ferește să povestească faptul că a început de jos și a furat meserie de la profesioniști.

”Mi-am ales meseria de bucătar, de fapt, meseria de bucătar m-a ales pe mine încă de când eram copil. Părinții mei lucrau în fiecare zi, am fost nevoit să îmi gătesc încă de când eram copil.

Am început cu prima carte de bucate pe care toată lumea o cunoaște, Sanda Marin. Am început ca orice alt bucătar, prin a spăla vasele în bucătărie, prin a fura meseria. Am lucrat în diverse bucătării.

Am țintit cât mai sus de fiecare dată și am ajuns acolo unde mi-am propus”, a mai povestit concurentul Chefi la Cuțite.

Originar din Oltenița, Dan a fost jucător de fotbal și rugby, însă a renunțat la sport de dragul gătitului. Tânărul a urmat cursurile secției de Filo- Intensiv Engleză la Neagoe Basarab, după care a absolvit Facultatea de Drept din București.

Nu doar pe plan profesional lucrurile sunt la locul lor, dar și pe plan sentimental. Dan este căsătorit cu Loredana și sunt părinții unei superbe fetițe.

„Numele meu este Manciu Dan Constantin, am 32 de ani, sunt din Oltenița și sunt bucătar. Am jucat rugby, am jucat fotbal. În liceu am jucat fotbal și concomitent și rugby.

După aia am avut o problemă cu piciorul și n-am mai jucat. Am soție, sunt însurat de patru ani, am o fetiță de doi ani jumate și urmează să se nască și al doilea copil, un băiețel”, a dezvăluit concurentul, la preselecțiile Chefi la Cuțite.

Reamintim că ultimul battle de la Chefi la Cuțite de marți, 22 noiembrie 2022, echipa lui Florin Dumitrescu și ce a lui Cătălin Scărlătescu au avut de trecut o probă destul de dificilă. Echipele au primit porunca de a comunica în rime. Concurenții au avut de preparat un aperitiv, main course și un desert.

Lupta a fost câștigată de Sorin Bontea, iar Dan Manciu a fost cel care a avut cea mai slabă farfurie, fiind pe punctul de a fi eliminat din show. Florin Dumitrescu nu a stat prea mult pe gânduri și a folosit amuleta salvatoare, iar Manciu a scăpat ”ca prin urechile acului”.

Sursa foto: You Tube