Cine este, de fapt, Magdalena Chihaia, tanara care si-a plans sotul mort pe scena de la iUmor. Ce NU s-a spus la Antena 1

Actrița Maria Magdalena Chihaia a fost protagonista unei scenete care a primit numai aprecieri din partea juriului iUmor.

Momentul pregătit de Magdalena Chihaia începe promițător: un sicriu, un bărbat în sicriu. Pe fundal, „bocete”: „Unde te-ai dus tu, Gicule?”

Văduva îndurerată își răspunde singură la întrebare. Gicu nu a plecat, Gicu e aici! „Tu abia dacă stai țeapăn aici, unde să te mai și duci?”

Durerea se transformă rapid în furie, după ce o urmă de ruj se vede pe gulerul decedatului.

„Ce bărbat bun ai fost tu, Gicule…bine că s-a terminat, că nu mai puteam!”

Dar câte sacrficii nu face o femeie pentru iubitul ei? „N-am avut bani de mâncare, așa că m-am culcat cu Ion, ca să ne facă cumpărăturile numai pe banii lui.”

Cine este Magdalena Chihaia

Magdalena Chihaia este actriță, MC la evenimente, showuri de dans si nu numai. „Mă numesc Maria-Magdalena Chihaia, am 31 de ani, sunt actriţă, sunt MC la evenimente, fac showuri de dans, joc în trei spectacole de teatru: “Crimă la cină” la Teatrul Elisabeta, “Iubire pentru trei plus unu’ “ la Centrul Cultural Unesco şi “Michelle”- un one woman show cu teatru şi dans; predau dansuri latino-americane, valsul mirilor, fac cursuri de teatru pentru copii, entertainment prin dans la diferite evenimente, am propria mea afacere: o firmă de organizări evenimente Magdinia Studio Art. În timpul liber îmi place să fac shootinguri şi prezentări de modă”, spunea actrița în urmă cu un an.